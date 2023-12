Lino A. Saputo nommé membre de l’Ordre du Canada

MONTRÉAL, 28 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« nous », « Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) est heureuse d’annoncer que Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction de la Société, a été nommé membre de l’Ordre du Canada, une distinction attribuée par le Bureau du secrétaire de la gouverneure générale. Depuis sa création en 1967, l’Ordre du Canada honore les Canadiens qui apportent une contribution extraordinaire à la nation. Il s’agit de la deuxième fois que Saputo célèbre une telle réussite, car son fondateur, Emanuele (Lino) Saputo, a été investi de l’Ordre du Canada en 2012.

Entrepreneur, homme d’affaires et philanthrope accompli, Lino A. Saputo est reconnu pour sa contribution au monde des affaires canadien en tant que chef d’entreprise dévoué et pour ses actions philanthropiques au profit d’organisations caritatives.

« C’est avec beaucoup de fierté et de gratitude que je deviens membre de l’Ordre du Canada. Il s’agit pour moi d’un véritable honneur, rendu possible grâce au soutien de mon épouse, de ma famille et de ma communauté, et à la passion inébranlable de nos plus de 19 000 fidèles employés qui ne cessent de m’inspirer en incarnant nos valeurs Saputo tous les jours », a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction, Saputo inc.

Lino A. Saputo participe activement aux activités de la Société depuis plus de 35 ans et occupe le poste de chef de la direction depuis 2004. Il est également devenu président du conseil d’administration en 2017, après avoir été nommé vice-président en 2011. Il s’est vu décerner le titre de P.-D. G. de l’année du CanadaMC en 2019, en reconnaissance de ses contributions et du véritable exemple de réussite canadienne que constitue Saputo. Son leadership exceptionnel, sa passion pour l'excellence et son approche pratique ont permis à Saputo de devenir le transformateur laitier mondial de premier plan qu'elle est aujourd'hui.

Lino A. Saputo est un défenseur de l’avancement professionnel des femmes et il a à cœur de répondre aux enjeux de durabilité au sein de l’industrie laitière. Respecté pour son sens aigu des affaires, il a déjà siégé au conseil d’administration de Transcontinental inc. et est membre des conseils d’administration de la Banque Nationale du Canada et de Global Dairy Platform Inc.

Au-delà des affaires, Lino A. Saputo a souvent été reconnu pour sa générosité et sa détermination à améliorer la vie des autres, tant sur le plan personnel que par les efforts d’engagement communautaire de la Société, faisant de lui un modèle et un mentor pour de nombreuses personnes. Pour son soutien et sa participation active à diverses causes au fil des ans, Lino A. Saputo a reçu le prix Philanthrope par excellence 2021 de la section du Québec de l’Association des professionnels en philanthropie.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

