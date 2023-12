O Future Minerals Forum amplia o debate global sobre a transição para a energia limpa

Novas parcerias para orientar as conversas sobre desenvolvimento sustentável em metais e minerais globais no Future Minerals Forum 2024

RIAD, Arábia Saudita, Dec. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Future Minerals Forum (FMF), previsto para ocorrer de 9 a 11 de janeiro, em Riad, na Arábia Saudita, anunciou hoje três novas parcerias estratégicas para promover o discurso global sobre minerais e seu papel fundamental no desenvolvimento global sustentável e na necessidade de transição para novas fontes de energia. As novas parcerias com o CRU Group, a Global AI e a Wood Mackenzie fornecerão inteligência de negócios e insights em uma série de estudos a serem publicados antes da realização do FMF. Elas complementam as parcerias atuais com a McKinsey & Company, o Payne Institute for Public Policy, a Clareo-DPI e o Baker Institute.



A Wood Mackenzie está iniciando um estudo fundamental para identificar o potencial da Super Região. O documento identificará os principais motivadores para a criação de cadeias de valor sustentáveis, além de salientar os desafios atuais enfrentados pelos minerais globais e como eles impactam o setor de minerais nessa área rica em recursos. Esse relatório servirá como um guia essencial para as partes interessadas, estabelecendo o que pode ser alcançado por meio da colaboração governamental e de mercado, à medida que a região procura desbloquear seu potencial de recursos para viabilizar ainda mais a transição energética.

A Global AI está pronta para fazer uma análise abrangente do sentimento global usando inteligência artificial de última geração, com foco em operações de mineração e minerais em toda a Super Região. Essa análise tem como objetivo esclarecer a percepção da sociedade para subsidiar o diálogo acerca dos papéis que os governos, o setor privado e a sociedade civil devem desempenhar a fim de garantir a licença social para atuar, assegurando que as operações de mineração tragam benefícios tangíveis às comunidades locais e minimizem o impacto sobre o meio ambiente.

Enquanto isso, o relatório do CRU destacará a urgência de abordar os gargalos minerais críticos no cumprimento das metas climáticas, com foco no Oriente Médio, na África e na Ásia Central como importantes fornecedores futuros.

Juntas, esses insights se alinham à missão do FMF de permitir o desenvolvimento de setores minerais sustentáveis, colocar a Super Região na vanguarda do debate global sobre minerais e orientar práticas de mineração responsáveis. O FMF, como uma plataforma governamental composta por várias partes interessadas, tem como objetivo catalisar o diálogo entre líderes do setor, legisladores e partes interessadas para promover o progresso na direção de um futuro mais sustentável e próspero com relação ao desenvolvimento mineral.

