DTE conclut un cycle d’investissement total de 16 millions de dollars en 2023

La série A2 bénéficie de 6 millions de dollars supplémentaires de la part d’Eyrir Vöxtur et du Fonds du CEI

L’extension du financement fait suite à d’importants partenariats industriels conclus en 2023

REYKJAVIK, Islande, 23 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DTE , un innovateur de premier plan dans le domaine du contrôle des processus et de la qualité pour l’industrie de la production et de la fabrication des métaux, a élargi avec succès son cycle d’investissement actuel avec la participation des investisseurs de croissance Eyrir Vöxtur, aux côtés des bailleurs de fonds existants, le Fonds du Conseil européen de l’innovation (EIC).

Cette dernière opération vient compléter le cycle de financement de série A2 lancé au début de l’année, au cours duquel l’innovateur islandais en matière de technologies avancées a obtenu un premier financement de 10 millions de dollars de la part du leader de l’industrie de l’aluminium Novelis, de la société de capital-risque Metaplanet et du Fonds du CEI, ainsi que des investisseurs précédents Chrysalix Venture Capital et Brunnur Ventures.

L’apport de capitaux, à la suite de partenariats avec des leaders de l’industrie tels que Novelis, permettra à DTE d’accroître sa production et ses livraisons, de renforcer son réseau de vente mondial et d’élargir son champ d’action à divers fabricants utilisant des pièces moulées, tels que les secteurs de l’automobile et de la construction, pour lesquels la qualité est cruciale.

« Nous sommes ravis d’avoir réussi à boucler une série A2 de 16 millions de dollars cette année, dans un contexte de financement difficile », a déclaré Karl Matthiasson, PDG et cofondateur de DTE. « Cette étape importante confirme l’impact de notre technologie innovante sur l’optimisation et la rationalisation des opérations de l’industrie métallurgique. »

La technologie révolutionnaire d’analyse élémentaire en temps réel de DTE, présentée dans un récent documentaire de CBS News , complète et remplace les méthodes lentes, coûteuses et manuelles actuelles pour le contrôle des processus et de la qualité. Sa technologie de capteur LP-LIBS™ exclusive est la seule à pouvoir fournir une analyse élémentaire de qualité de référence directement à partir de métaux fondus à haute température. Les informations sur la composition de la matière fondue provenant de tous les points critiques du processus, des cellules de réduction et des creusets de transport aux fours et aux blanchisseurs, sont introduites dans la plateforme analytique sur le cloud de DTE, qui transforme ces signaux en informations décisionnelles prédictives à haute valeur ajoutée. Cette capacité révolutionnaire permet d’améliorer le contrôle des processus et l’aide à la décision, fournissant aux fabricants et aux producteurs de métaux des informations en temps réel sans précédent.

Kristinn Pálmason, directeur général d’Eyrir Vöxtur, a commenté : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’investir dans DTE. Leur technologie révolutionnaire s’aligne parfaitement sur notre philosophie de développement durable. Nous percevons un immense potentiel dans l’approche innovante de DTE, qui non seulement améliore l’efficacité opérationnelle, mais favorise également la durabilité dans une industrie cruciale. »

