Bombardier annonce une commande ferme de 12 avions Challenger 3500

Le client passe une commande ferme de 12 avions Challenger 3500 dont les livraisons débuteront en 2025

La commande est évaluée à 326,4 millions $US en fonction des prix affichés de 2023

MONTRÉAL, 22 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu'elle a reçu une commande ferme pour 12 avions Challenger 3500. La commande ferme est évaluée à 326,4 millions $US en fonction des prix affichés. Le client a choisi l’avion Challenger 3500, en tête du segment superintermédiaire, pour ses performances exceptionnelles, sa cabine raffinée et ses caractéristiques écoresponsables.

« Bombardier est fière que le jet d’affaires Challenger 3500 suscite une telle confiance en tant qu’avion de choix pour une vaste majorité d’exploitants partout dans le monde, et qu’il continue à aller au-delà des attentes de sa clientèle exigeante, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier. L’avion Challenger 3500 est vraiment une force incontournable de l’industrie, et cette commande démontre clairement que cette plateforme offre l’expérience exceptionnelle recherchée par les clients. »

L’avion Challenger 3500 offre une expérience de vol inégalée qui va au-delà des attentes des voyageurs les plus exigeants. La conception impeccable de l’avion assure une expérience cabine sans pareille et rehausse le confort des passagers, grâce aux sièges révolutionnaires Nuage de Bombardier et à la technologie de pointe adoptée pour la cabine. Grâce à sa ponctualité technique de plus de 99,8 % en tête de l’industrie, ainsi qu’à son rayon d’action et ses performances de piste exceptionnels, l’avion Challenger 3500 représente la combinaison idéale et permet d’accéder aux lieux les plus éloignés tout en offrant le vol en douceur caractéristique de Bombardier, du décollage à l’atterrissage.

Les livraisons débuteront au deuxième semestre de 2025.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com . Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) @Bombardier .

Bombardier, Learjet, Challenger, Challenger 3500, Global et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

