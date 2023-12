Mercado Bitcoin intègre la monnaie numérique eEUR de ARYZE

ARYZE est une fintech multinationale domiciliée au Danemark qui s’engage à résoudre les problèmes liés à l’exclusion financière et au manque de transparence sur les marchés financiers grâce à l’introduction de ses modèles de stablecoin à réserve intégrale, émis par sa filiale ARYZE BVI, notamment l’Euro (eEUR), le Dollar (eUSD) et la Livre Sterling (eGBP)

SÃO PAULO, Brésil et COPENHAGUE, Danemark, 22 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercado Bitcoin, ci-après « MB », la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies en Amérique latine, a intégré le jeton eEUR (symbole EEUR), un actif numérique lié à l’euro et émis par ARYZE BVI. Connu sous le nom de « Digital Cash », littéralement « monnaie numérique » l’eEUR est le premier d’une série de stablecoins développés par ARYZE, une multinationale danoise pionnière du secteur de la fintech, axée sur la création de solutions favorisant l’inclusion financière grâce aux cryptomonnaies et à l’argent programmable. Les stablecoins du modèle Digital Cash sont compatibles avec différents réseaux de blockchain. Sur MB, ils font partie du réseau Polygon.



La monnaie numérique développée par ARYZE prend la forme de stablecoins à réserve intégrale, adossés à des obligations gouvernementales et à des liquidités, garantissant une parité à 100 % avec l’euro.

« Le partenariat entre des entreprises aux valeurs similaires est très prometteur. Nous avons identifié chez ARYZE le désir d’intégrer Digital Cash au Web3 facilement pour les clients, avec une protection totale et une sécurité pour le stockage sécurisé de la valeur et l’appui d’une technologie innovante, ce qui rejoint les pratiques quotidiennes de MB, essentielles au succès de cette cotation », souligne Fabrício Tota, Directeur des nouveaux projets chez MB.

Pour Jack Nikogosian, PDG d’ARYZE, « ARYZE s’engage en faveur du progrès de l’inclusion financière mondiale pour les quelque 2 milliards de personnes n’ayant pas accès aux services financiers de base dans le monde. La cotation de notre stablecoin eEUR sur la plus grande bourse d’actifs numériques du Brésil et d’Amérique latine constitue une avancée de taille ».

Le stablecoin eEUR du modèle Digital Cash est émis par ARYZE BVI, une filiale en propriété exclusive d’ARYZE Danemark, implantée sur les îles Vierges britanniques, juridiction de prédilection des cryptomonnaies. Il s'inscrit en parfaite conformité à la réglementation applicable aux stablecoins. Digital Cash fonctionne de manière constante avec un modèle de réserve intégrale, atténuant les risques bancaires et de contrepartie, et il est plus que garanti. Digital Cash symbolise la manière la plus responsable et la plus économique de détenir des devises et de rendre les transferts d’argent plus efficaces.

MB est un acteur avant-gardiste au Brésil dans la tokenisation d’actifs du monde réel (ou RWA pour Real-World Assets). Dépassant plus de 450 millions de R$ d’actifs tokenisés et avec un volume de transactions de plus de 30 millions de R$, la cotation de Digital Cash favorise des innovations en matière d’actifs du monde réel, ARYZE BVI ayant elle-même créé une représentation numérique de l’argent.

À propos de Mercado Bitcoin (ou MB) : Mercado Bitcoin est la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies et de monnaies alternatives en Amérique latine, et représente la première crypto-licorne au Brésil. La société est membre de l’Association brésilienne de cryptoéconomie (ABCripto) et adhère à son code de conduite, ainsi qu’à son autorégulation en matière de prévention du blanchiment d’argent. À l’appui d’un portefeuille de 3,8 millions de clients, MB transforme la relation entre les hommes et l’argent, tout en démocratisant l’accès aux actifs alternatifs avec liquidité et sécurité.

À propos d’ARYZE : ARYZE est une multinationale de la fintech dont la mission vise la résolution des enjeux financiers mondiaux et la promotion de l’inclusion financière pour la population non bancarisée dans le monde entier. ARYZE remplit cette mission avec le concours de ses partenaires stratégiques, en développant une gamme de produits et services exclusifs basés sur la blockchain, notamment les stablecoins Digital Cash émis par ARYZE BVI. ARYZE a été primée plusieurs fois pour ses solutions financières innovantes. Elle a notamment obtenu les distinctions « Meilleur jeton ESG/SDG », « Forbes 30 Under 30 — Europe », et « Développeur d’écosystème financier le plus innovant ».

