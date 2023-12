Globex vend huit projets aurifères d’exploration avancée à Minière O3

ROUYN-NORANDA, Québec, 22 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer qu’elle a vendu 100% des intérêts sur les titres miniers d’un groupe de huit projets aurifères d’exploration à Minière O3 inc. (OIII-TSXV, OIIIF-OTCQX). Les 156 titres miniers sont situés au nord-ouest de Lebel-sur-Quévillon, Québec dans les feuillets SNRC 32F06 et 32F07 et font partis des propriétés Ludger/Noyelles, Rivière Baptiste, Discovery North, Discoflo, Desjardins South, Cameron, G Claims et Manon de Globex. On retrouve sur toutes les propriétés la présence de valeurs aurifères provenant soit de l’échantillonnage des affleurements ou bien encore des intersections dans les forages historiques. Les propriétés Cameron et Manon couvrent une partie de la Faille du Lac Cameron, laquelle est spatialement associée avec le dépôt aurifère Flordin directement adjacent à l’ouest et, le dépôt aurifère Discovery plus loin au nord-ouest passé le dépôt aurifère Flordin.



Selon l’entente de vente et d’achat, O3 a payé 2 000 000 $ à Globex à la signature, composé de 150 000 $ en argent comptant et 1 185 897 en actions d’O3. Une moitié des actions d’O3 émis à Globex est assujettie à une période de retenue contractuelle de six mois et l’autre moitié à une période de retenue contractuelle de douze mois. Globex retient une redevance brute sur les métaux ("GMR") de 2,5% sur 104 titres miniers et une redevance brute sur les métaux (GMR) de 1% sur les 52 titres miniers du Bloc G récemment achetés par Globex. O3 assumera une redevance nette de fonderie de 2% sous-jacente sur les 52 titres miniers. O3 peut racheter 40% des 2,5% GMR (soit 1% de GMR) de Globex pour un montant de 1 500 000 $, la moitié en argent comptant et l’autre moitié en actions de O3, à n’importe quel moment avant le début de la production commerciale.

Globex est heureuse d’avoir conclu cette transaction avec O3, qui selon Globex est une corporation bien dirigée et bien financée possédant des actifs aurifères sur des projets avancés dans le camp minier de Val-d’Or, Québec, incluant un certain nombre de dépôts. L’expertise en exploration aurifère d’O3, en plus des vastes territoires de ces nombreux actifs aurifères dans le camp minier de Val-d’Or, sont deux des raisons pour lesquelles Globex est heureuse d’avoir vendu ses titres miniers à O3 et d’avoir accepté la plus grande partie du prix de vente en actions d’O3.

GÉOLOGIE RÉGIONALE ET PROPRIÉTÉS DE GLOBEX





GRADIENT VERTICAL MAGNÉTIQUE ET PROPRIÉTÉS DE GLOBEX





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com





Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »).

