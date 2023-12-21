蝸牛遊戲推出《方舟： 生存飛升》永恆的「冬季仙境」MOD遊戲改裝模組

將 「恐龍樂園 」改造成 「冬季仙境 」的活動將於 2023 年 12 月 21 日開始，屆時將有超過 600 種已獲批准的模式加入其中。

加利福尼亞州卡爾弗城, Dec. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail， Inc.（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）是一家全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商。 今天非常高興地宣佈《方舟： 生存飛升》（ARK Survival Ascended）將迎來節日大變革，萬眾期待的“冬季仙境”活動將作為一個永久性的固定改裝模組。



從今天開始，包括遊戲機玩家在內的所有平臺上的倖存者都能沉浸在迷人的 「冬季仙境」中，全年隨時體驗季節的魔力。

新的「冬季仙境」生物：

準備好迎接漫遊在「冬季仙境」景觀中的大量新生物，每種生物都會帶來獨特的挑戰和獎勵：

聖誕老人的雪人幫手： 掉落煤炭和槲寄生。 新內容

喜馬拉雅雪人：掉落煤炭和槲寄生。 新內容

妖怪強頜龍： 掉落煤炭和槲寄生。 偷竊禮品盒可獲得特殊獎勵。 新內容

狂野可騎馴鹿： 掉落煤炭和槲寄生。 可餵食 Rockarrot 和騎乘以獲得額外的獎勵。 新內容

活動專案： 開箱即送歡樂

“冬季仙境”活動帶來了一系列限時物品，供倖存者收集和製作：

煤炭

節日恐龍糖果

禮品盒

聖誕燈

聖誕長襪

聖誕樹

槲寄生

雪人

花環



“冬季仙境”皮膚和表情符號的擴展

倖存者將有機會用聖誕節日的皮膚裝飾自己和周圍的環境，並嘗試新的表情符號：

“冬季仙境”活動皮膚：

藍球冬帽皮膚

冰糖葫蘆俱樂部皮膚

聖誕博拉皮膚

恐龍飾品泳裝皮膚

毛氈馴鹿鹿角皮膚

灰球冬帽皮膚

綠球冬帽皮膚

HLN-A 冬帽圈皮膚

花環泳裝皮膚

大角鹿屬馴鹿服裝

諾格林-雷吉特冬帽皮膚

諾格林泳裝皮膚

胡桃夾子彈弓皮膚

紫球冬帽皮膚

紫球冬帽皮膚（冬季仙境 5）

猛禽雪橇冬帽皮膚

紅球冬帽皮膚

聖誕老人服裝皮膚

聖誕老人帽子皮膚

冬帽皮膚

醜陋卡諾毛衣皮膚

醜陋的赤壁毛衣皮膚

醜陋布朗托毛衣皮膚

醜陋鬥牛犬毛衣皮膚

醜陋卡羅琳毛衣皮膚

醜陋的諾格林-雷吉特毛衣皮膚

醜陋猛禽利爪毛衣皮膚

醜陋羅克韋爾毛衣皮膚

醜陋霸王龍毛衣皮膚

雪人泳裝皮膚

全身坎卜斯Krampus 服裝玩家角色皮膚。 新內容

聖誕老人工作室史密斯結構皮膚。 新內容

節日鍛造結構皮膚 新內容



表情符號： 在“冬季仙境”中展现自我:

頌歌表情符號

快乐拍手表情符號

胡桃夹子舞表情符號

颤抖表情符號。 新内容

雪天使表情符號。 新内容

跨平台遊戲和擴展《方舟》宇宙

在《方舟： 生存飛升》中，有超過600個經過批准的MOD改裝模組可用於跨平台遊戲，「冬季仙境」 活動無縫地加入了《方舟： 生存飛升》的MOD改裝模組清單，有望為倖存者帶來更具互動性和沉浸感的體驗。 蝸牛很高興見證《方舟》社區如何在新內容不斷發佈的推動下，在即將到來的一年裡繼續塑造不斷發展的《方舟： 生存飛升》的世界。

準備迎接前所未有的冬季，因為《方舟： 生存飛升》的 「冬季仙境」將成為舞臺中心。 千萬不要錯過這次假日冒險的機會，在史前樂園中歡度佳節！

開始玩《方舟： 生存飛升》： https://playark.com/



點擊觀看《方舟：生存飛升》MOD改裝模組預告片：

https://www.youtube.com/watch?v=AW-9w6dplaw



關於蝸牛遊戲

蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品群組，專為在各種平臺（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“ 打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定形式。 前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關 Snail 的意圖、信念或當前期望的陳述。 這些前瞻性陳述包括有關 Snail 業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的資訊。 Snail 就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略; 推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》; 對未來增長重要驅動力的預期; 其保留和增加玩家基礎、開發新視頻遊戲和增強現有遊戲的能力; 來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司; 與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、 Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係; 對未來增長和業績的預期; 以及上述任何內容所依據的假設。

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