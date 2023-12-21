蜗牛游戏推出《方舟: 生存飞升》永恒的“冬季仙境”MOD游戏改装模组

将 "恐龙乐园 "改造成 "冬季仙境 "的活动将于 2023 年 12 月 21 日开始，届时将有超过 600 种已获批准的模式加入其中。

加利福尼亚州卡尔弗城, Dec. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc.（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 “蜗牛”或“公司”）是一家全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商。今天非常高兴地宣布《方舟: 生存飞升》(ARK Survival Ascended）将迎来节日大变革，万众期待的“冬季仙境”活动将作为一个永久性的固定改装模组。



从今天开始，包括游戏机玩家在内的所有平台上的幸存者都能沉浸在迷人的 "冬季仙境"中，全年随时体验季节的魔力。

新的“冬季仙境”生物:

准备好迎接漫游在“冬季仙境”景观中的大量新生物，每种生物都会带来独特的挑战和奖励：

圣诞老人的雪人帮手： 掉落煤炭和槲寄生。新内容

喜马拉雅雪人：掉落煤炭和槲寄生。新内容

妖怪强颌龙： 掉落煤炭和槲寄生。偷窃礼品盒可获得特殊奖励。新内容

狂野可骑驯鹿： 掉落煤炭和槲寄生。可喂食 Rockarrot 和骑乘以获得额外的奖励。新内容

活动项目： 开箱即送欢乐

“冬季仙境”活动带来了一系列限时物品，供幸存者收集和制作：

煤炭

节日恐龙糖果

礼品盒

圣诞灯

圣诞长袜

圣诞树

槲寄生

雪人

花环



“冬季仙境”皮肤和表情符號的扩展

幸存者将有机会用圣诞节日的皮肤装饰自己和周围的环境，并尝试新的表情符號:

“冬季仙境”活动皮肤:

蓝球冬帽皮肤

冰糖葫芦俱乐部皮肤

圣诞博拉皮肤

恐龙饰品泳装皮肤

毛毡驯鹿鹿角皮肤

灰球冬帽皮肤

绿球冬帽皮肤

HLN-A 冬帽圈皮肤

花环泳装皮肤

大角鹿属驯鹿服装

诺格林-雷吉特冬帽皮肤

诺格林泳装皮肤

胡桃夹子弹弓皮肤

紫球冬帽皮肤

紫球冬帽皮肤（冬季仙境 5）

猛禽雪橇冬帽皮肤

红球冬帽皮肤

圣诞老人服装皮肤

圣诞老人帽子皮肤

冬帽皮肤

丑陋卡诺毛衣皮肤

丑陋的赤壁毛衣皮肤

丑陋布朗托毛衣皮肤

丑陋斗牛犬毛衣皮肤

丑陋卡罗琳毛衣皮肤

丑陋的诺格林-雷吉特毛衣皮肤

丑陋猛禽利爪毛衣皮肤

丑陋罗克韦尔毛衣皮肤

丑陋霸王龙毛衣皮肤

雪人泳装皮肤

全身坎卜斯Krampus 服装玩家角色皮肤。新内容

圣诞老人工作室史密斯结构皮肤。新内容

节日锻造结构皮肤 新内容



表情符號： 在“冬季仙境”中展现自我:

颂歌表情符號

快乐拍手表情符號

胡桃夹子舞表情符號

颤抖表情符號。新内容

雪天使表情符號。新内容

跨平台游戏和扩展《方舟》宇宙

在《方舟: 生存飞升》中，有超过600个经过批准的MOD改装模组可用于跨平台游戏，“冬季仙境” 活动无缝地加入了《方舟: 生存飞升》的MOD改装模组列表，有望为幸存者带来更具互动性和沉浸感的体验。蜗牛很高兴见证《方舟》社区如何在新内容不断发布的推动下，在即将到来的一年里继续塑造不断发展的《方舟: 生存飞升》的世界。

准备迎接前所未有的冬季，因为《方舟: 生存飞升》的 “冬季仙境”将成为舞台中心。千万不要错过这次假日冒险的机会，在史前乐园中欢度佳节！

开始玩《方舟: 生存飞升》: https://playark.com/



点击观看《方舟：生存飞升》MOD改装模组预告片:

https://www.youtube.com/watch?v=AW-9w6dplaw



关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“ 打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

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