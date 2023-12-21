Submit Release
News Search

There were 1,244 press releases posted in the last 24 hours and 445,191 in the last 365 days.

蜗牛游戏推出《方舟: 生存飞升》永恒的“冬季仙境”MOD游戏改装模组

将 "恐龙乐园 "改造成 "冬季仙境 "的活动将于 2023 年 12 月 21 日开始，届时将有超过 600 种已获批准的模式加入其中。

加利福尼亚州卡尔弗城, Dec. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc.（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 “蜗牛”或“公司”）是一家全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商。今天非常高兴地宣布《方舟: 生存飞升》(ARK Survival Ascended）将迎来节日大变革，万众期待的“冬季仙境”活动将作为一个永久性的固定改装模组。

从今天开始，包括游戏机玩家在内的所有平台上的幸存者都能沉浸在迷人的 "冬季仙境"中，全年随时体验季节的魔力。

新的“冬季仙境”生物:

准备好迎接漫游在“冬季仙境”景观中的大量新生物，每种生物都会带来独特的挑战和奖励：

  • 圣诞老人的雪人帮手： 掉落煤炭和槲寄生。新内容
  • 喜马拉雅雪人：掉落煤炭和槲寄生。新内容
  • 妖怪强颌龙： 掉落煤炭和槲寄生。偷窃礼品盒可获得特殊奖励。新内容
  • 狂野可骑驯鹿： 掉落煤炭和槲寄生。可喂食 Rockarrot 和骑乘以获得额外的奖励。新内容

活动项目： 开箱即送欢乐

“冬季仙境”活动带来了一系列限时物品，供幸存者收集和制作：

  • 煤炭
  • 节日恐龙糖果
  • 礼品盒
  • 圣诞灯
  • 圣诞长袜
  • 圣诞树
  • 槲寄生
  • 雪人
  • 花环

“冬季仙境”皮肤和表情符號的扩展

幸存者将有机会用圣诞节日的皮肤装饰自己和周围的环境，并尝试新的表情符號:

“冬季仙境”活动皮肤:

  • 蓝球冬帽皮肤
  • 冰糖葫芦俱乐部皮肤
  • 圣诞博拉皮肤
  • 恐龙饰品泳装皮肤
  • 毛毡驯鹿鹿角皮肤
  • 灰球冬帽皮肤
  • 绿球冬帽皮肤
  • HLN-A 冬帽圈皮肤
  • 花环泳装皮肤
  • 大角鹿属驯鹿服装
  • 诺格林-雷吉特冬帽皮肤
  • 诺格林泳装皮肤
  • 胡桃夹子弹弓皮肤
  • 紫球冬帽皮肤
  • 紫球冬帽皮肤（冬季仙境 5）
  • 猛禽雪橇冬帽皮肤
  • 红球冬帽皮肤
  • 圣诞老人服装皮肤
  • 圣诞老人帽子皮肤
  • 冬帽皮肤
  • 丑陋卡诺毛衣皮肤
  • 丑陋的赤壁毛衣皮肤
  • 丑陋布朗托毛衣皮肤
  • 丑陋斗牛犬毛衣皮肤
  • 丑陋卡罗琳毛衣皮肤
  • 丑陋的诺格林-雷吉特毛衣皮肤
  • 丑陋猛禽利爪毛衣皮肤
  • 丑陋罗克韦尔毛衣皮肤
  • 丑陋霸王龙毛衣皮肤
  • 雪人泳装皮肤
  • 全身坎卜斯Krampus 服装玩家角色皮肤。新内容
  • 圣诞老人工作室史密斯结构皮肤。新内容
  • 节日锻造结构皮肤 新内容

表情符號： 在“冬季仙境”中展现自我:

  • 颂歌表情符號
  • 快乐拍手表情符號
  • 胡桃夹子舞表情符號
  • 颤抖表情符號。新内容
  • 雪天使表情符號。新内容
  • 跨平台游戏和扩展《方舟》宇宙

在《方舟: 生存飞升》中，有超过600个经过批准的MOD改装模组可用于跨平台游戏，“冬季仙境” 活动无缝地加入了《方舟: 生存飞升》的MOD改装模组列表，有望为幸存者带来更具互动性和沉浸感的体验。蜗牛很高兴见证《方舟》社区如何在新内容不断发布的推动下，在即将到来的一年里继续塑造不断发展的《方舟: 生存飞升》的世界。

准备迎接前所未有的冬季，因为《方舟: 生存飞升》的 “冬季仙境”将成为舞台中心。千万不要错过这次假日冒险的机会，在史前乐园中欢度佳节！

开始玩《方舟: 生存飞升》: https://playark.com/

点击观看《方舟：生存飞升》MOD改装模组预告片:
https://www.youtube.com/watch?v=AW-9w6dplaw

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“ 打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

联系方式：

投资者联络：
investors@snail.com

媒体联络：
media@snail.com


Primary Logo

You just read:

蜗牛游戏推出《方舟: 生存飞升》永恒的“冬季仙境”MOD游戏改装模组

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, IT Industry, Media, Advertising & PR ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more