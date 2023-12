Midland obtient la certification ECOLOGO® pour l’exploration minière

MONTRÉAL, 21 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) est heureuse d'annoncer l’obtention de la certification ECOLOGO® UL 2723 (« certification ECOLOGO® ») pour les entreprises d’exploration minière. Cette certification est la toute première certification complète à l’intention des entreprises d’exploration minière afin d’offrir l’identification, la gestion ainsi que l’application des meilleures pratiques environnementales, sociales et économique.



Midland vise à créer de la valeur à long terme dans le cadre de l’exploration minière. La Société travaille continuellement en collaboration avec toutes les parties prenantes afin d’assurer que les principes de transparence et de responsabilité soient respectés dans toutes nos activités. L’adhésion à une telle certification permet d’être mieux préparés en cas de modification législative en plus de favoriser de meilleures relations avec les différentes parties prenantes, contribuant ainsi à l’acceptabilité sociale de nos projets.

Gino Roger, président et chef de la direction chez Midland, a déclaré : « Nous sommes fiers de cette réalisation. Étant l’une des compagnies d’exploration les plus actives au Québec, les bonnes pratiques sont au cœur de notre organisation et l’obtention de la certification ECOLOGO® est la suite logique et vient appuyer la Politique de développement durable de Midland mise en place, il y a plusieurs années. Nous comptons poursuivre notre engagement et nos efforts d’amélioration continue pour se diriger vers une industrie de l’exploration minière durable et responsable. »

Pour plus d’information sur la certification ECOLOGO® veuillez consulter le site de Underwriters Laboratories of Canada: https://canada.ul.com/fr/programmesulc/explores/

