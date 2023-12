Benevity meldet erneut rekordverdächtigen GivingTuesday mit 150 Mio. Dollar an Spenden für über 53.000 gemeinnützige Organisationen

Die Spendenbereitschaft der Unternehmen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 % mit neuen Rekorden bei Mitarbeiterspenden, Unternehmenszuwendungen und Freiwilligenarbeit.

CALGARY, Alberta, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie Benevity, Inc., der führende Anbieter von globaler Software für Unternehmenszwecke, bekanntgab, wurden anlässlich des diesjährigen GivingTuesday 150 Mio. Dollar über die Plattform gespendet. Dies bedeutet einen weiteren Spendenrekord, der im Vergleich zum Vorjahr um 22 % gestiegen ist und die höchste Summe an Einzelspenden darstellt, die je auf der Benevity-Plattform eingegangen ist.



„Wir sind begeistert, dass sich die Unternehmen und ihre Mitarbeiter trotz der anhaltenden Inflation und der unsicheren Wirtschaftslage so rege am GivingTuesday beteiligt und eine unglaubliche Wirkung erzielt haben“, so Kelly Schmitt, CEO von Benevity. „Eine Reihe großer globaler Ereignisse haben Einzelpersonen und Unternehmen dazu veranlasst, in diesem Jahr ihre Zeit und ihr Geld für wichtige gesellschaftliche Belange zu spenden. Der kontinuierliche Anstieg der Spenden zeigt das anhaltende Engagement der Organisationen, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben, und wir sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein.“

In diesem Jahr haben 620 Unternehmen an GivingTuesday-Kampagnen über die Benevity-Plattform teilgenommen, was einem Anstieg von fast 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche Spendensumme pro Person ist im Vergleich zum Vorjahr um 7 % gestiegen und die Zahl der Teilnehmer am Programm von Benevity hat sich um 14 % erhöht. 159.000 Personen unterstützten mehr als 53.000 gemeinnützige Organisationen in 118 Ländern und Regionen. Zu den beliebtesten Empfängern, für die Unternehmen und Einzelpersonen in diesem Jahr gespendet haben, gehören das Rocky Mountain Institute, das St. Jude Children's Research Hospital, World Central Kitchen und der Palestine Children's Relief Fund.

Zusätzlich zu den Spenden der Mitarbeiter, die durch entsprechende Unternehmensprogramme unterstützt wurden, wurden über 253.000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet – ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Jahr 2022. Auch die Spendenbereitschaft von Unternehmen hat in diesem Jahr zugenommen: Am GivingTuesday spendeten Unternehmen über 12 Mio. Dollar für mehr als 200 wohltätige Zwecke.

Insgesamt beliefen sich die Spenden in diesem Jahr allein in den Vereinigten Staaten auf 3,1 Mrd. Dollar, so GivingTuesday – ein Anstieg von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr.

„Dieses Jahr war gekennzeichnet durch ein zunehmend schwieriges gesellschaftliches Klima für Unternehmen, die sich einerseits für gesellschaftliche Belange einsetzen möchten, die den Mitarbeitern wichtig sind, und andererseits versuchen, Gegenreaktionen zu vermeiden, wenn sie sich zu polarisierenden Themen positionieren. Der GivingTuesday ist jedoch weiterhin eine verbindende Kraft, mit der sich Unternehmen und ihre Mitarbeiter für die Anliegen einsetzen können, die ihnen am meisten am Herzen liegen“, sagt Sona Khosla, Chief Impact Officer bei Benevity. „Die Ergebnisse des diesjährigen GivingTuesday erinnern uns daran, dass sich Unternehmen und Mitarbeiter weiterhin für das Gute einsetzen möchten und dass dieser eine Tag als Initialzündung für weitere Aktionen im kommenden Jahr genutzt werden sollte.“

