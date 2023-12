EXP participera au recensement national des agriculteurs et des agricultrices en Équateur

MONTRÉAL, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, firme de génie-conseil pluridisciplinaire, est fière d’annoncer que les équipes de son secteur International ont été sélectionnées par le ministère de l’Agriculture de l’Équateur (Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG) pour réaliser deux projets : le recensement national des agriculteurs et agricultrices et la cartographie agricole du pays. Le registre officiel, réalisé grâce à des entrevues géoréférencées avec des producteurs et productrices agricoles du pays, permettra au ministère de l’Agriculture de mieux connaitre l’état de la production agricole en Équateur et les conditions de vie de près de 400 000 agriculteurs, et ce, sur un territoire qui équivaut à 30 % de la superficie totale du pays.



Dans le cadre de cette importante opération, EXP accompagnera le MAG dans la réalisation de 400 000 entrevues avec des producteurs agricoles existants. Créé avec une application de collecte de données mobile développée par EXP, le formulaire d’enquête servira notamment à déterminer le type de production, les coûts des matières premières et les résultats de la commercialisation des produits agricoles. Cela permettra de créer plus de 500 emplois temporaires à pourvoir en Équateur par les membres de ses collectivités.

Dans le cadre du deuxième projet, les experts en géomatique d’EXP mettront à jour la cartographie thématique sur l’usage des sols de tout le pays. L’intelligence artificielle sera utilisée afin de réaliser l’analyse d’images satellitaires couvrant l’ensemble du territoire, pour ainsi effectuer la cartographie de la zone recensée. « L’intelligence artificielle nous est très utile dans ce genre de projet. Avec le relief causé par les montagnes environnantes en Équateur, cette technologie nous permet d’obtenir des informations plus justes en ce qui a trait à la cartographie, mais surtout, plus rapidement, pour ainsi réaliser une meilleure gestion de l’enquête terrain », mentionne Julie Beauséjour, première vice-présidente, International.

La signature des contrats a été réalisée en novembre en compagnie de l’ambassadeur du Canada en Équateur, monsieur Stephen Potter.

Pour en apprendre davantage sur les réalisations d'EXP à l'international, visitez www.exp.com.

Source :

Mireille Simard

EXP | Cheffe de service, Communications – Québec

mireille.simard@exp.com

819 562-3871, 26 065