ECO Canada ouvre les candidatures pour le programme innovant Compétences numériques pour les jeunes.

CALGARY, Alberta, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, l’organisation gouvernementale dédiée à l'avancement de la durabilité environnementale et à la promotion des carrières vertes, est fier d'annoncer que les candidatures sont à nouveau ouvertes pour le programme gouvernemental Compétences numériques pour les jeunes.



En réponse à la demande croissante de professionnels qualifiés dans l'économie verte, ECO Canada et le gouvernement du Canada ont élaboré un programme de financement salarial visant à doter les jeunes Canadiens des compétences numériques nécessaires pour prospérer dans des carrières axées sur l'environnement. Le programme Compétences numériques pour les jeunes est une réponse stratégique à l'évolution du marché du travail. Les employeurs admissibles reçoivent une subvention couvrant 80 % du salaire d'un·e candidat·e placé·e dans un nouveau poste à temps plein ou à temps partiel, et ce pour une durée de 3 à 12 mois (couverture plafonnée à 18 000$). Ce programme offre la possibilité d'intégrer de jeunes professionnel·les dans le monde du travail et de créer des emplois environnementaux intéressants tout en éliminant les limites et les défis liés à l'embauche de nouveaux diplômés.

Les principales caractéristiques du programme sont les suivantes :

Une formation numérique sur mesure : Le programme propose une série de modules de formation aux compétences numériques, personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur environnemental. Les participant·e·s acquerront une expertise dans des domaines tels que l'analyse de données, le marketing numérique et les applications technologiques durables.

Le programme propose une série de modules de formation aux compétences numériques, personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur environnemental. Les participant·e·s acquerront une expertise dans des domaines tels que l'analyse de données, le marketing numérique et les applications technologiques durables. Une formation adaptée à l'industrie : ECO Canada a collaboré avec des experts de l'industrie pour veiller à ce que la formation corresponde aux dernières tendances et exigences du marché du travail. Cette approche garantit que les participants sont bien préparés aux défis et aux opportunités qu'ils pourraient rencontrer dans leur future carrière.

: ECO Canada a collaboré avec des experts de l'industrie pour veiller à ce que la formation corresponde aux dernières tendances et exigences du marché du travail. Cette approche garantit que les participants sont bien préparés aux défis et aux opportunités qu'ils pourraient rencontrer dans leur future carrière. Admissibilité : Les candidat·e·s admissibles doivent être titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires, sauf pour les résidents des trois territoires. Les employeurs admissibles doivent s’identifier comme des petites et moyennes entreprises (moins de 500 employés) et des organisations à but non lucratif.



"Dans le marché du travail actuellement dynamique, la complémentarité des compétences numériques et de la durabilité environnementale est cruciale. Ce programme permet non seulement aux jeunes Canadiens d'acquérir des compétences, mais il ouvre également la voie à différentes opportunités", déclare Sarah Casorso, directrice des services aux employeurs d'ECO Canada.

ECO Canada est convaincu que le programme Compétences numériques pour les jeunes contribuera non seulement au développement personnel et professionnel des participants, mais qu'il jouera également un rôle essentiel dans l'accélération de la transition du Canada vers une économie durable et résiliente.

Pour plus d'informations sur le programme et sur la façon de commencer, veuillez consulter le site DS4Y Page-FR | ECO Canada

À propos d'ECO Canada :

ECO Canada est le défenseur de l'industrie environnementale canadienne. De la création d'emplois et du financement des salaires à la formation et à la recherche sur le marché du travail, nous soutenons la carrière d'un professionnel de l'environnement du début à sa fin. Notre objectif est de promouvoir et de stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l'industrie, tout en veillant à ce que le respect de l'environnement et les meilleures pratiques restent des priorités.

Au cours des 30 dernières années, nous avons mis en place des partenariats universitaires, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d'emploi dans le domaine de l'environnement et contribuer à pourvoir le marché du travail.

Nous travaillons avec les gouvernements, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l'industrie et les publics internationaux pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial en matière de solutions innovantes pour la main-d'œuvre et de création d'emplois verts. Nous demeurons la source de référence sur le marché du travail environnemental ; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances de l'industrie en matière d'économie et de ressources humaines, qui permettent d'identifier les lacunes en matière de main-d'œuvre.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada

media@eco.ca