PATTISON affichage et ONroute annoncent un partenariat révolutionnaire en matière de publicité autoroutière

TORONTO, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une démarche transformative qui promet de redéfinir la publicité routière, PATTISON Affichage, la principale entreprise de publicité extérieure au Canada, annonce un partenariat novateur avec ONroute, le premier exploitant de centres de services routiers en Ontario. Cette collaboration dévoilera un programme de signalisation publicitaire autoroutière inédit, s'étendant le long de l'autoroute 401, des limites les plus à l'ouest aux plus à l'est de l'Ontario, et touchant des marchés clés le long de l'autoroute 400 jusqu'à Barrie.

Cette initiative révolutionnaire en matière de signalisation comprendra un total de 23 structures publicitaires, d'une taille de 14'x48', comprenant au total 30 panneaux d'affichage numériques et 16 panneaux d'affichage statiques. Plus précisément, 16 structures double-face, présentant un affichage numérique d'un côté et un affichage statique de l'autre. De plus, sept structures double-face seront entièrement dédiées à des affichages numériques.

"Cette collaboration avec ONroute représente une étape décisive dans la publicité autoroutière. Ces panneaux stratégiquement positionnés offriront une visibilité inégalée, permettant aux annonceurs de se connecter efficacement avec leur public. Nous sommes ravis de révolutionner l'expérience publicitaire extérieure en Ontario", a déclaré Nicholas Campney, Directeur de la location chez Pattison.

"Notre partenariat avec un leader de l'industrie comme PATTISON témoigne de l'engagement continu d'ONroute à améliorer l'expérience de nos voyageurs. Ces nouveaux affichages numériques et statiques ne sont pas simplement des panneaux publicitaires ; ce sont des témoignages d'innovation et de vision à long terme ; nos visiteurs méritent la meilleure expérience innovante, et c'est exactement ce que ce partenariat promet d'offrir", a déclaré Melanie Teed-Murch, PDG d'ONroute.

La première phase des installations de signalisation devrait être lancée en décembre 2024.

À propos d'ONroute:

ONroute exploite 23 aires de repos situées le long des autoroutes 400 et 401 en Ontario. Nos emplacements offrent aux voyageurs des options alimentaires et de boissons fraîches et attrayantes, du carburant, ainsi que d'autres commodités qui améliorent votre expérience de voyage. Chacun de nos emplacements propose des marques de franchises bien connues, un pratique ONmarket ouvert 24/7, des stations de recharge pour véhicules électriques, des installations sanitaires et un accès Wi-Fi gratuit pour les clients.

Pour plus d'informations, visitez https://www.onroute.ca/ ou participez à la conversation sur X à @visitonroute; Facebook à /visitONroute; Instagram à @visitonroute.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

