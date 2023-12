Le rapport donne un aperçu des défis du marché du travail dans le secteur de l’exploration minérale au Canada

OTTAWA et TORONTO, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (Conseil RHiM) et l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) se sont associés pour produire le rapport Exploration minérale au Canada : aperçu des RH 2023, qui améliore l’information sur le marché du travail accessible aux intervenants du secteur de l’exploration minérale et sert de fondement à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour l’industrie afin de régler les principaux enjeux en matière de ressources humaines.

Le rapport évalue également divers facteurs liés à l’offre et à la demande de main-d’œuvre dans le secteur de l’exploration minérale et cerne les défis et les possibilités à court et à long terme en matière de main-d’œuvre auxquels font face divers groupes du secteur de l’exploration minérale.

« Notre pays a besoin d’une main-d’œuvre qualifiée et inclusive pour favoriser un secteur de l’exploration minérale concurrentiel, a déclaré Ryan Montpellier, directeur général du Conseil RHiM. Les minéraux et les métaux du Canada jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique, mais le manque de sensibilisation et d’intérêt des jeunes à l’égard de l’industrie minière ainsi que les tendances liées à la baisse des inscriptions dans les programmes de premier cycle – comme la diminution de plus de 42 % des inscriptions en géosciences de 2014 à 2020, soit de 4 800 à seulement 2 800 inscriptions – sont susceptibles d’entraîner des restrictions du marché du travail et des pénuries de main-d’œuvre en raison de la baisse du nombre d’étudiantes et d’étudiants dans cette profession. »

Pour combler les lacunes en matière d’information sur le marché du travail, le Conseil RHiM et l’ACPE ont examiné les statistiques les plus récentes et les plus pertinentes décrivant le secteur de l’exploration. De plus, ils ont élaboré et déployé le Sondage sur l’exploration minérale au Canada de 2023, qui met en lumière le point de vue des intervenants sur les carrières en exploration minérale.

L’étude révèle plusieurs grands thèmes liés à l’exploration minérale, comme les tendances en matière de demande de main-d’œuvre, qui sont souvent déconnectées de celles des études postsecondaires dans de nombreuses professions clés du secteur de l’exploration minérale, comme les géoscientifiques. La diminution ou la stagnation des tendances en matière d’inscriptions peuvent mener à des conditions difficiles sur le marché du travail et à des pénuries de main-d’œuvre. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’exploitation minière et l’exploration minérale sont sur le point de connaître une expansion considérable au cours des prochaines décennies.

Le rapport indique que parmi les chercheurs d’emploi dans le secteur de l’exploration minérale, la majorité (62 %) n’est pas exposée au secteur avant leurs études postsecondaires ou l’obtention de leur diplôme. Cela limite la portée des recruteuses, des recruteurs et du personnel enseignant au sein de l’industrie, soulignant la nécessité d’une stratégie de sensibilisation de la maternelle à la fin du secondaire. Il convient de souligner que les femmes et les immigrants sont relativement plus nombreux à pratiquer des professions liées au secteur de l’exploration que dans l’industrie minière dans son ensemble.

« Pour que le Canada maintienne sa position de chef de file mondial en matière d’exploration minérale et de développement minier, il est essentiel d’attirer la prochaine génération de travailleuses et de travailleurs scolarisés et hautement qualifiés, affirme Lisa McDonald, directrice générale de l’ACPE. Le rapport fournit des renseignements précis et complets qui sont essentiels pour que les intervenantes et les intervenants de l’industrie comprennent les défis en matière de main-d’œuvre. Ces renseignements éclaireront le travail de l’ACPE qui aide l’industrie à former une main-d’œuvre inclusive, diversifiée et qualifiée. »

Cliquez ici pour accéder à la version numérique du document Exploration minérale au Canada : aperçu des RH 2023.

À propos du Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (Conseil RHiM)

Le Conseil RHiM est la source d’information sur le marché du travail dans l’industrie minière au Canada. Cet organisme sans but lucratif indépendant stimule la collaboration entre les sociétés d’exploitation et d’exploration minière, les syndicats, les sous-traitants, les établissements d’enseignement, les associations minières et les groupes autochtones. Il cherche également à cerner et à relever les défis auxquels fait face le secteur canadien des minéraux et des métaux en matière de ressources humaines et de main-d’œuvre.

À propos de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE)

L’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) est le principal porte-parole de la communauté de l’exploration et du développement miniers, une industrie qui emploie plus de 664 000 personnes et qui compte pour 132 milliards de dollars du PIB au Canada en 2021. Représentant actuellement plus de 7 000 membres partout dans le monde, l’ACPE s’efforce de soutenir un secteur des minéraux concurrentiel, responsable et durable.

