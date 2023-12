ZoomMed annonce une distribution à ses actionnaires de 5 millions d’actions ordinaires qu’elle détient dans Groupe KDA

BROSSARD, Québec, 18 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZoomMed Inc. (« ZoomMed » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que suivant l’approbation des actionnaires lors de leur assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 25 juillet 2023, le Conseil d’administration et la direction de la Société ont déterminé que, dans ces circonstances, il était dans le meilleur intérêt de la Société de distribuer, suivant la réalisation de la Vente des actifs, aux actionnaires de la Société la totalité ou une partie de la Contrepartie reçue dans le cadre de la Transaction du 23 juin 2023, Catégorie A du capital social de Groupe KDA à une valeur marchande présumée au moment du paiement de la Distribution et le Conseil d’administration de la Société a été autorisé à procéder à la distribution, en date du 22 décembre 2023, de 5 000 000 d’actions ordinaires de Catégorie A de Groupe KDA inc. (« Groupe KDA ») (TSXV : KDA) à ses actionnaires à la date de référence du 18 décembre 2023 sous forme de réduction du compte capital déclaré des actions ordinaires de Catégorie A de la Société (ci-après la « Distribution »). Cette Distribution représente la contrepartie à recevoir par les actionnaires de la Société au terme de la clôture de la vente à la société publique Groupe KDA de la quasi-totalité des actifs de la Société et ses filiales (la « Transaction »). La Transaction et la Distribution sont décrites en intégralité à la Circulaire de sollicitation des procurations de la Société datée du 23 juin 2023 qui est disponible sur le site www.sedarplus.ca.



Pour toute information additionnelle sur ZoomMed, veuillez communiquer avec M. Yves Marmet, Président et Chef de la direction à l’adresse courriel : info@zoommed.com ou visitez notre site internet au www.zoommed.com.

Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospectives » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospectives ».