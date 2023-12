Gildan accueille Chris Shackelton au sein de son conseil d’administration et bénéficie du soutien de Coliseum Capital Management

Chris Shackelton est invité à se joindre au conseil d’administration



Coliseum s’engage à appuyer l’élection de tous les candidats aux postes d’administrateur lors des assemblées annuelles de 2024 et de 2025

Coliseum a l’intention d’accroître sa position dans l’espoir de devenir le plus important actionnaire



MONTRÉAL, 17 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou « la Société ») a annoncé aujourd’hui la conclusion avec Coliseum Capital Management, LLC (« Coliseum ») d’une convention de soutien aux termes de laquelle Coliseum appuiera l’élection de tous les candidats de Gildan aux postes d’administrateur lors des assemblées des actionnaires de 2024 et de 2025. Dans le cadre de la convention, et après avoir rencontré des membres du conseil d’administration de Gildan, Coliseum a actuellement l’intention de procéder à un investissement additionnel dans Gildan au moyen d’achats sur le marché pendant les périodes permises pour les initiés. De plus, Chris Shackelton, cofondateur et associé directeur de Coliseum, a été invité à se joindre au conseil d’administration de Gildan et a été nommé avec prise d’effet aujourd’hui.

Chris Shackelton a déclaré : « C’est un privilège de siéger à ce conseil et de représenter les actionnaires à ce stade crucial. L’équipe de Coliseum est depuis longtemps impressionnée par les activités de Gildan. Cette convention est le reflet manifeste de notre confiance dans la stratégie, le leadership, le conseil et l’avenir prometteur de la Société. Gildan est remarquablement bien positionnée et je suis impatient d’aider la Société à concrétiser sa stratégie de croissance et à stimuler la création d’une valeur considérable pour les actionnaires. »

Donald C. Berg, président du conseil d’administration de Gildan, a affirmé : « Nous apprécions le partenariat de longue date et l’engagement de Coliseum et sa volonté de soutenir notre objectif mutuel d’améliorer la valeur à long terme pour les actionnaires. L’intention de Coliseum d’investir davantage dans Gildan témoigne de son appui envers le leadership, le conseil et le plan stratégique de la Société et de sa confiance en sa capacité à procurer de la valeur. »

« C’est un réel plaisir d’accueillir Chris Shackelton au sein du conseil d’administration de Gildan. Il est un administrateur très expérimenté et un investisseur accompli et nous croyons que sa présence renforcera le conseil au profit de tous les actionnaires », a ajouté M. Berg.

M. Berg a profité de l’occasion pour corriger de l’information erronée concernant les plans de relève du conseil qui a été diffusée publiquement : « Notre plan de relève a suivi un processus s’échelonnant sur plusieurs années, prudent et délibéré, qui a inclus l’ancien chef de la direction à des stades pertinents pendant tout son déroulement. Il en a résulté un fondement réfléchi à la décision unanime du conseil de nommer Vince Tyra en tant que nouveau chef de la direction. Avec le soutien de l’un de nos plus importants actionnaires, nous continuerons de communiquer avec d’autres actionnaires afin d’assurer que les faits et conclusions entourant le processus de relève sont transparents, ainsi que de confirmer la confiance du conseil en la trajectoire de Gildan », a conclu M. Berg.

Coliseum a convenu de respecter certains engagements d’usage en matière de statu quo et de vote relativement à la convention. Un exemplaire de la convention sera déposé sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À propos de Christopher S. Shackelton

Christopher S. Shackelton est associé directeur de Coliseum Capital Management, LLC, qu’il a cofondée en 2005. Il a siégé au conseil de huit sociétés ouvertes. À l’heure actuelle, il est président du conseil de ModivCare Inc. et de Lazydays Holdings Inc., ainsi que membre du conseil d’Universal Technical Institute Inc. Il a auparavant siégé au conseil de LHC Group Inc., de BioScrip, Inc., d’Advanced Emissions Solutions, Inc., de Rural/Metro Corp. et d’Interstate Hotels & Resorts, Inc. En outre, il agit actuellement en qualité de fiduciaire de plusieurs organismes de bienfaisance à but non lucratif. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des postes au sein de Morgan Stanley & Co. et de Watershed Asset Management LLC. Il est diplômé du Yale College.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l’information relative à la convention de soutien conclue avec Coliseum et aux avantages attendus pour la Société et ses actionnaires. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes conditionnels ou prospectifs tels que « peut », « sera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « projette », « suppose », « anticipe », « planifie », « prévoit », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variantes de ceux-ci ou une terminologie similaire. Toute l’information prospective repose sur nos croyances et nos hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où les hypothèses ont été formulées et sur notre expérience et notre perception des tendances historiques, de la conjoncture , des résultats et des faits nouveaux prévus ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d’une conclusion ou d’une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques et financières générales à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons et notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance.

Rien ne garantit que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs s’avéreront exactes. L’objectif des énoncés prospectifs est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction à l’égard de la performance financière future de la Société et ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. De plus, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs inclus, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation ou la réglementation applicable l’exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes lui conférant des droits de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.