KKCG erzielt Vereinbarung zur Übernahme der globalen Technologieplattform Avenga von Oaktree und Cornerstone

PRAG, Tschechische Republik, Dec. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- KKCG, eine führende europäische Investment- und Innovationsgruppe, gibt heute die Vereinbarung zur Übernahme von Avenga bekannt, einer End-to-End-Softwareentwicklungs- und Beratungsplattform von Fonds, die von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree“) und Fonds, die von Cornerstone Investment Management, L.P. („Cornerstone“) verwaltet werden. Diese Investition ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Entwicklung der Technologie-Säule von KKCG.



Avenga hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verfügt über Niederlassungen an 31 Standorten. Das Unternehmen transformiert die Geschäftsabläufe seiner Kunden mit technologischen Lösungen der nächsten Generation, um sie an die Spitze des digitalen Zeitalters zu bringen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die digitale Transformation und die Entwicklung kundenspezifischer Software und beschäftigt mehr als 3.800 hochqualifizierte Fachkräfte mit einer bedeutenden globalen Präsenz. Die Übernahme von Avenga ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von KKCG.

Avenga ermöglicht es KKCG, seine Präsenz in den Zielmärkten in Europa und Nordamerika zu verstärken. Das Unternehmen bringt seine starken Fähigkeiten insbesondere im Bereich Gesundheitswesen und Pharma ein und ergänzt gleichzeitig die starke Präsenz des KKCG-Portfoliounternehmens Qinshift in der Entwicklung kundenspezifischer Software für die Bereiche Telekommunikation, Banken und Finanzdienstleistungen sowie die Automobilindustrie. Durch die Kombination der maßgeschneiderten Softwareentwicklungsplattform und der Mitarbeiter von Qinshift mit den Ressourcen von Avenga wird KKCG zu einem der führenden Architekten für digitale Transformation in Europa mit fast 7.000 Fachleuten, die einzigartig positioniert sind, um einen großen internationalen Kundenstamm zu bedienen.

Kunden können sich auf ein erweitertes Angebot an innovativen Lösungen und eine umfassendere Palette an Dienstleistungen freuen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse in verschiedenen Branchen zugeschnitten sind. Beide Unternehmen teilen auch eine Kultur der Buy-and-Build-Plattformen, die ein Umfeld des Wachstums, der Integration und des Strebens nach weiteren Übernahmen kultiviert.

Michal Tománek, Investment Director bei KKCG, dazu: „Der heutige Tag ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, die IT-Säule von KKCG zu einer globalen Technologie- und Beratungsplattform auszubauen. Mit der Übernahme von Avenga, die unser bestehendes Portfoliounternehmen Qinshift hervorragend ergänzt, können wir unsere Präsenz im Bereich der kundenspezifischen Softwareentwicklung effektiv verdoppeln und gleichzeitig auf ein großes Reservoir an IT-Talenten in Polen, der Ukraine und Argentinien zurückgreifen. Zusammen mit dem Ausbau unserer Expertise in kritischen Sektoren wie dem Gesundheitswesen und der Pharmazie erweitert dies unsere Möglichkeiten, mehr Kunden auf der ganzen Welt besser zu bedienen.“

Ludovic Gaudé, Leiter der Softwareentwicklungsaktivitäten von KKCG und CEO von Qinshift, dazu: „Avenga ist ein erfolgreiches Unternehmen mit einer starken, nachgewiesenen Erfolgsbilanz, hochqualifizierten Ingenieur- und Managementteams und hervorragenden Kunden. Diese Investition gibt uns bei KKCG die Möglichkeit, das Serviceangebot von Qinshift zu erweitern und mehr Ressourcen in die Entwicklung neuer Technologien zu stecken. Wir sehen ein enormes Potenzial für die Digital-Engineering-Branche und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem außergewöhnlichen Team von Avenga, um die Chancen und Synergien zu nutzen. Dieser Moment ist auch ein Beweis für die gemeinsame unternehmerische Kultur beider Unternehmen, die auf schnelles Wachstum ausgerichtet ist und die Voraussetzungen für eine dynamische Zukunft schafft.“

Die Transaktion umfasst den Verkauf von 100 % der Anteile an dem Unternehmen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Ludovic Gaudé wird den Prozess der zukünftigen Integration leiten.

Yuriy Adamchuk, CEO von Avenga, dazu: „Der Zusammenschluss mit KKCG, einer führenden europäischen Investment- und Innovationsgruppe, markiert ein neues Kapitel auf der Reise von Avenga. Diese strategische Übernahme bestätigt nicht nur unsere starke Erfolgsbilanz, sondern eröffnet auch spannende Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die es uns ermöglichen, unsere zukunftsweisenden Technologielösungen in Schlüsselsektoren weiter zu innovieren und auszubauen. Wir sind begeistert von dem Potenzial dieser Partnerschaft und den gemeinsamen Stärken, die wir in die globale Technologie- und Beratungslandschaft einbringen.“

Karim Khairallah, Managing Director und Co-Portfolio Manager der European Principal Group bei Oaktree, dazu: „Avenga hat sich seit unserer ersten Investition als prominenter internationaler Akteur auf dem wachsenden Markt für IT und digitale Transformation etabliert. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit dem Management und Cornerstone bei der Unterstützung des beeindruckenden organischen und durch Fusionen und Übernahmen bedingten Wachstumskurses von Avenga, durch den sich das Unternehmen zu einem starken globalen Wettbewerber entwickelt hat. Im gleichen Zeitraum hat sich Avenga einen Ruf für qualitativ hochwertiges Fachwissen, einen kundenorientierten Fokus und als Heimat für die Entwicklung von Talenten erworben. KKCG wird ein großartiger neuer Partner für die nächste Wachstumsphase von Avenga sein und wir wünschen dem Managementteam und den Mitarbeitern von Avenga alles Gute.“

Przemysław Krych, Gründer von Cornerstone, dazu: „Seit unserer Partnerschaft mit Oaktree und der Gründung von Avenga im Jahr 2017 haben wir unerschütterlich an das Erfolgspotenzial des Unternehmens geglaubt. Avenga hat sich von Anfang an strategisch auf neue Horizonte in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der IT-Branche ausgerichtet und sich zu einem wichtigen Akteur bei der Bereitstellung zukunftsorientierter Innovationen entwickelt. Mit diesem strategischen Wechsel bekräftigen wir unser Engagement für den technologischen Fortschritt im IT-Sektor. KKCG hat die Möglichkeit, eine neue Zukunft für Avenga zu entwerfen, die vor Innovation, Anpassungsfähigkeit und unvergleichlichen technologischen Fortschritten strotzt.“

Oaktree und Cornerstone wurden von Citigroup Global Markets Europe AG („Citi“) beraten, die als exklusive Finanzberaterin fungierte.

Über KKCG

KKCG ist eine Investment- und Innovationsgruppe mit Expertise in den Bereichen Lotterie und Glücksspiel, Energie, Technologie und Immobilien. KKCG wurde von dem Unternehmer, Investor und Philanthropen Karel Komárek gegründet, beschäftigt in seinen Portfoliounternehmen mehr als 10.000 Mitarbeiter in 36 Ländern und verwaltet ein Vermögen von mehr als 8 Mrd. USD. Zu ihren Geschäftsbereichen gehören unter anderem die ARICOMA GROUP Holding a.s., ein umfassender Anbieter von IT-Dienstleistungen und kundenspezifischer Softwareentwicklung in ganz Europa und den USA; Allwyn, ein multinationaler Lotteriebetreiber mit führenden Marktpositionen in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois); die MND Group, ein internationaler Produzent und Anbieter traditioneller und erneuerbarer Energien, der in den Bereichen Bohrung und Exploration, Energiespeicherung, Einzelhandel und Handel tätig ist; und KKCG Real Estate, das international anerkannte, preisgekrönte Architektur im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor mit Schwerpunkt auf innovativer und nachhaltiger Entwicklung schafft. KKCG ist auf mehreren Kontinenten tätig und nutzt das Kapital, die Netzwerke und das Wissen der gesamten Gruppe, um langfristig profitables und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. KKCG hat sich verpflichtet, die Gemeinden, in denen seine Betriebe angesiedelt sind, zu unterstützen und einen Beitrag zu den Gesellschaften zu leisten, in denen es tätig ist.

Über Avenga

Avenga ist eine globale Entwicklungs- und Beratungsplattform mit fundierten Branchenkenntnissen, insbesondere in den Bereichen Pharma, Versicherungen und Finanzen sowie fortschrittliche Fertigung. Die IT-Spezialisten des Unternehmens arbeiten von 31 Niederlassungen weltweit aus und unterstützen globale Konzerne und komplexe Organisationen bei ihrer digitalen Transformation mit Projekten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette – von der digitalen Strategie bis zur Implementierung von Software, User Experience und IT-Lösungen. Zu den vielen weltbekannten Kunden von Avenga gehören Unternehmen wie ABB, Allianz, GSK, Santander und Volvo.

Über Oaktree

Oaktree ist ein führendes Unternehmen unter den globalen Investmentmanagern, das sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat und zum 30. September 2023 ein Vermögen von 183 Mrd. USD verwaltete. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz für Investitionen in Kredite, Private Equity, Real Assets und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.200 Mitarbeiter und Niederlassungen in 21 Städten weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Oaktree unter http://www.oaktreecapital.com/.

Über Cornerstone

Cornerstone Investment Management, gegründet von Przemysław Krych im Jahr 2001, ist eine Private-Equity-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. EUR. Mit einem Team aus erfahrenen Fachleuten erzielt das Unternehmen in den Bereichen Corporate Private Equity, Private Debt und Private Equity Real Estate überdurchschnittliche Renditen, indem es das tiefe Reservoir an Wissen, Beziehungen und Fähigkeiten unseres Teams nutzt, um Situationen zu erschließen und außergewöhnliche Renditen für unsere Investoren zu erzielen.

Die Erfolgsbilanz des Unternehmens umfasst Investitionen in verschiedenen Sektoren, darunter Immobilien, IT-Managed Services, biologisch abbaubare Feuchttücher, Kabelbetreiber, erneuerbare Energien, Gesundheitswesen, Lebensmittel, grüne Metalle, Tierprodukte und Finanzdienstleistungen. Spravia, Elemental, Ecowipes, Okechamp/Lutece, Luxmed, Avenga, die LuxVet Group, ProService Finteco sind Beispiele für die Vielfalt der Branchen und Sektoren, in die Cornerstone Investment Management investiert hat.

