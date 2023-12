La campagne « Show Me Taiwan! » met en valeur la diversité du tourisme taiwanais auprès des voyageurs de Vancouver

Les professionnels du voyage et les médias ont assisté à l'événement #ShowMeTaiwan de la TTA à Vancouver.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, December 17, 2023 / EINPresswire.com / -- L’administration du tourisme de Taïwan (ATT) organise un nouvel événement dans le cadre de sa campagne "Show Me Taiwan!", cette fois-ci à l’attention de celles et de ceux qui feront leurs achats du temps des fêtes au CF Richmond Centre, dans la région métropolitaine de Vancouver. L'événement mettra de l’avant une variété d’activités interactives et d’ateliers, conçus pour petits et grands, qui permettront aux visiteurs de découvrir la riche et unique mosaïque culturelle taïwanaise.Parmi les activités proposées pour découvrir le patrimoine et l'hospitalité dynamique de Taïwan, on retrouve :• la fabrication de bracelets de perles en verre des Paiwan;• la peinture de parapluies en papier inspirée des parapluies du district hakka de Meinong;• la calligraphie chinoise pour créer des marque-pages personnalisés;• la machine à boule (pinball) taïwanais permettant de remporter des prix de marque taïwanaise;• des représentations musicales de chansons taïwanaises classiques.Ces activités culturelles donneront un avant-goût de la destination dans le but de créer une impression mémorable et inciter les voyageurs canadiens à visiter Taïwan.L'événement sera couronné par le tirage d'un vol pour Taïwan commandité par China Airlines, la compagnie aérienne nationale taïwanaise qui propose des vols quotidiens directs entre Vancouver et l'aéroport international Taiwan-Taoyuan. De plus, les voyageurs qui prévoient se rendre à Taïwan courent la chance de remporter 5 000 NT$ (valeur approximative de 215 $ CA) à leur arrivée grâce au programme « Taiwan the Lucky Land » de l’ATT. Les détails de ce programme sont disponibles à 5000.taiwan.net.tw/index_en.html (en anglais).L'espace événementiel proposera des éléments emblématiques du pays et créera une harmonie entre les riches ressources touristiques du nord au sud de Taïwan. On y retrouvera notamment la tête de la Reine de la ville de New Taipei ainsi que les pagodes emblématiques du Dragon et du Tigre de Kaohsiung. Une fois réunis, ces éléments offrent un point de vue époustouflant et éducatif sur la destination. Les visiteurs de tous âges pourront ainsi en apprendre davantage sur leur prochaine destination voyage en plus d’avoir l’opportunité de partager leurs photos lors de l’événement en utilisant le mot-clic # ShowMeTaiwan. Les voyageurs en visite à Taïwan peuvent obtenir deux billets de train à grande vitesse du nord vers le centre ou le sud de Taïwan pour le prix d'un seul en effectuant leur achat via Klook et KKDay, les partenaires de billetterie de l’ATT.Pour plus de photos de haute qualité de l'événement, veuillez visiter ce lien : bit.ly/ShowMeTaiwanInVancouverPour plus d’information, visitez eng.taiwan.net.tw (en anglais) ou suivez #ShowMeTaiwan sur les médias sociaux.À PROPOS DE L’ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAIWANL’administration du tourisme de Taïwan (ATT) est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (RPC) chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique touristique nationale et internationale. Le marché canadien est géré par l'antenne de San Francisco de l’ATT. Les slogans marketing actuellement utilisés pour la destination sont « Time for Taiwan » et « The Heart of Asia », tandis que la mascotte officielle de l’ATT est OhBear, un ours noir de Taïwan, animal national du pays.