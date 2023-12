IM Mastery Academy Realiza Evento Ao Vivo para Clientes em Budapeste, Hungria, em Fevereiro de 2024

Photo of past IM Academy event

A IM Mastery Academy, fundada em 2013, destaca-se como uma plataforma de educação online e mentoria de excelência.

LISBON, PORTUGAL, December 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Direcionado a um público global, este evento serviu como uma oportunidade incomparável para explorar as últimas tendências digitais. O evento decorreu de 15 a 18 de fevereiro de 2024, quando o IM Breakthrough Budapest emergiu como um evento cobiçado, atraindo participantes de destinos em todo o mundo. O objetivo? Equipar mentes ambiciosas com as ideias e estratégias necessárias para conquistar o mundo digital.À frente da iniciativa estava Christopher Terry, o visionário CEO e co-fundador da IM Mastery Academy . "O nosso objetivo primordial na IM Mastery Academy é dotar os nossos clientes das competências vitais para o triunfo no cenário de negócios online", enfatizou Terry. Repleto de entusiasmo, ele partilhou: "O evento em Budapeste personificou a nossa dedicação inabalável em fornecer educação de alta qualidade." Sessões interativas abundaram, servindo como uma via para os participantes se envolverem na troca de conhecimento, questionar especialistas e partilhar as suas jornadas pessoais com os educadores da IM academy. Este ambiente dinâmico foi engenhosamente projetado para fomentar a aprendizagem mútua entre participantes e educadores."A interação, a mentoria e a troca de ideias são as nossas convicções firmes para uma aprendizagem ótima", sublinhou Chris Terry. O evento em Budapeste, segundo ele, catalisou oportunidades de networking, potencialmente gerando táticas e abordagens inovadoras para os participantes avançarem nas suas aspirações.A IM Mastery Academy consolidou a sua proeminência como líder em educação online e mentoria, ostentando um impressionante histórico de impulsionar clientes em direção aos seus objetivos por meio de suas instituições educativas inigualáveis, ferramentas de ponta e recursos abundantes. Vale destacar que os ingressos para o evento estavam disponíveis para aquisição através do seu site oficial. Este encontro da IM Mastery Academy em Budapeste uniu luminárias no cenário de negócios digitais. Para detalhes abrangentes do evento e uma imersão mais profunda no mundo da IM Mastery Academy, explore o site dedicado ao evento em www.imacademy.events.Para obter mais informações sobre o evento e a IM Mastery Academy, visite o site da empresa em www.imacademy.events.Para atualizações, siga a IM Mastery Academy nas redes sociais:Instagram: https://www.instagram.com/immastery.academy/ YouTube: https://www.youtube.com/@IMmasteryacademy/videos Aviso Legal: A IM Mastery Academy não é um serviço consultivo ou de corretagem. A IM Mastery Academy fornece apenas serviços educacionais online.