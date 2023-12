IM Mastery Academy ospita un evento dal vivo per i clienti a Budapest, Ungheria, nel febbraio 2024

Foto dal passato evento IM Academy

IM Mastery Academy, fondata nel 2013, si configura come una piattaforma leader di formazione online e mentorship.

Negli eventi di IM Academy il focus è sulla formazione. Abbiamo l'Education Day in cui gli insegnanti di messaggistica istantanea condividono approfondimenti e insegnano agli studenti di persona.” — Rappresentante dell'Accademia IM

ROME, ITALY, December 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Rivolto a un pubblico globale, questo evento si è rivelato un'opportunità senza pari per approfondire le ultime tendenze digitali. L'evento si è svolto dal 15 al 18 febbraio 2024, con IM Breakthrough Budapest che è emerso come il summit ambito, attirando partecipanti da destinazioni di tutto il mondo. L'obiettivo? Equipaggiare menti ambiziose con le intuizioni e le strategie necessarie per conquistare il mondo digitale.A guidare l'evento c'era Christopher Terry, il visionario CEO e co-fondatore di IM Mastery Academy . "Il nostro obiettivo primario presso IM Mastery Academy è armare la nostra clientela con le competenze vitali per il trionfo nella sfera del business online", ha sottolineato Terry. Pieno di entusiasmo, ha condiviso: "L'evento di Budapest ha rappresentato la nostra dedizione incrollabile nel fornire un'istruzione di alto livello". Sessioni interattive abbondavano, offrendo agli partecipanti l'opportunità di partecipare allo scambio di conoscenze, porre domande agli esperti e condividere i loro percorsi personali con gli educatori dell'IM Academy. Questo ambiente dinamico è stato progettato in modo ingegnoso per favorire l'apprendimento reciproco tra partecipanti ed educatori."L'interazione, la mentorship e lo scambio di idee sono le nostre ferme convinzioni per un apprendimento ottimale", ha sottolineato Chris Terry. L'evento di Budapest, ha affermato, ha catalizzato opportunità di networking, potenzialmente dando vita a tattiche innovative e approcci per consentire ai partecipanti di avanzare nelle loro aspirazioni.IM Mastery Academy si è affermata come un pioniere nella formazione online e nella mentorship, vantando un impressionante track record nel guidare i clienti verso i loro obiettivi attraverso le loro istituzioni educative senza pari, strumenti all'avanguardia e abbondanti risorse. Va notato che i biglietti d'ingresso per l'evento erano accessibili tramite il loro sito ufficiale. Questo raduno dell'IM Mastery Academy a Budapest ha unito luminari della sfera aziendale digitale. Per dettagli completi sull'evento e un'analisi più approfondita del mondo di IM Mastery Academy, esplora il sito dedicato all'evento su www.imacademy.events.Per ulteriori informazioni sull'evento e su IM Mastery Academy, visita il sito web dell'azienda su www.imacademy.events.Per gli aggiornamenti, segui IM Mastery Academy sui social media:Instagram: https://www.instagram.com/immastery.academy/ YouTube: https://www.youtube.com/@IMmasteryacademy/videos Disclaimer: IM Mastery Academy non è un servizio di consulenza o brokeraggio. IM Mastery Academy fornisce solo servizi educativi online.