Euro Manganese begrüßt den von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen neuen 3-Milliarden-Euro-Fonds zur Förderung des Wachstums der EU-Batterieindustrie

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“) begrüßt die jüngsten Äußerungen von Exekutiv-Vizepräsident Maroš Šefčovič zur finanziellen Unterstützung der europäischen Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge. Insbesondere unterstützt Euro Manganese den Ansatz, ein eigenes Budget bereitzustellen, das den besten Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Kreislaufwirtschaft Priorität einräumt.



Ab 2024 sollen über den Innovationsfonds der Europäischen Kommission (die „Kommission“) bis zu 3 Mrd. Euro bereitgestellt werden, um Anreize für Investitionen in die Batterieproduktionskapazität der Europäischen Union („EU“) zu schaffen. Die Kommission beabsichtigt, im Rahmen des Innovationsfonds ein spezielles Instrument einzurichten, um die europäischen Hersteller der nachhaltigsten Batterien zu unterstützen, möglicherweise in Form einer festen Prämie, die Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette der Batterien, einschließlich des vorgelagerten Rohstoffsegments, hat.

In einem Kommentar zu dieser Nachricht hebt die Europäische Batterie-Allianz („EBA250“) insbesondere die Notwendigkeit von EU-Anreizen für vorgelagerte Rohstoffe hervor. „Darüber hinaus sind weitere Anstrengungen in den vorgelagerten Segmenten der Wertschöpfungskette erforderlich. Vorgelagerte Aktivitäten wie Roh- und Wirkstoffe sollten ebenfalls unterstützt werden, wenn fehlende Finanzmittel und lange Vorlaufzeiten insbesondere die Verarbeitung und Veredelung von Rohstoffen beeinträchtigen.“

Die vorgeschlagene Finanzierung unterstützt die neuen Anforderungen der kürzlich verabschiedeten EU-Batterieverordnung, die darauf abzielt, den CO2-Fußabdruck von Batterien zu minimieren, und die eine Sorgfaltspflicht für die nachhaltige, ethische und transparente Versorgung mit Rohstoffen fordert. Das Ziel des Batteriepasses ist es, die Produktion von Batterien mit dem weltweit geringsten sozialen und ökologischen Fußabdruck zu fördern.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

„Euro Manganese begrüßt den jüngsten Vorschlag der Europäischen Kommission, der die Lieferketten für Batterien in der EU unterstützen wird, einschließlich der vorgelagerten nachhaltigen Rohstoff- und Raffinerieproduktion in der EU. Gemeinsam mit EIT InnoEnergy und der European Battery Alliance, in der wir Mitglied sind, unterstützen wir den Ansatz der Kommission, der besten Leistung in der EU-Batterie-Lieferkette in Bezug auf Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Kreislauffähigkeit Priorität einzuräumen. In Bezug auf jeden dieser Punkte ist Euro Manganese gut positioniert, um zu liefern. Da es sich um ein Abraum-Recyclingprojekt und die einzige Manganquelle in Europa handelt, werden wir kohlenstoffarmes, vollständig rückverfolgbares Mangan in Batteriequalität für die EV-Lieferkette produzieren. Wir freuen uns darauf, dass dieser Fonds eingeführt wird und wir von seiner Umsetzung profitieren können.“

Weitere Informationen finden Sie unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_6404 .

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das bestrebt ist, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abraumhalden einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

www.mn25.ca

