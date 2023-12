CORAC: Promouvoir une gouvernance éthique et durable des ressources naturelles de la RDC

Coalition des ONG pour la récupération des actifs miniers, pétroliers et forestiers du peuple congolais

KINSHASA, RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO, December 12, 2023 /EINPresswire.com/ -- Une étape importante vers une gouvernance durable et équitable des ressources naturelles en RDC est marquée aujourd’hui avec le lancement officiel de la communication de la Coalition des ONG pour la récupération des actifs miniers, pétroliers et forestiers du peuple congolais (CORAC).

Les réserves innombrables et diversifiées en ressources naturelles font de la République démocratique du Congo l’un des pays les plus riches au monde. Paradoxalement, le peuple congolais est majoritairement pauvre car ne jouissant pas de ses richesses. Cette sombre situation qui perdure depuis l’indépendance, est occasionnée d’une part par la mauvaise gouvernance interne de nos ressources naturelles et d’autres part, par le manque d’engagement sérieux des états et partenaires multinationaux du secteur minier, forestier et gazeux vis-à-vis de la République démocratique du Congo.

Il est donc impérieux que les fils et filles du pays se lèvent et avancent main dans la main pour oser inventer son propre avenir en s’assurant que nos richesses soient bien gérées et qu’elles profitent au peuple Congolais. C’est dans cette élan que nous, ONG évoluant dans le secteur de la gouvernance des ressources naturelles, de l’éducation civique, des droits de l’homme et des mouvements citoyens avions décidé de formaliser et mutualiser nos forces dans un collectif dénommé: COALITION POUR LA RÉCUPÉRATION DES ACTIFS DU PEUPLE, en sigle CORAC.

Notre combat consiste essentiellement à s’assurer que les ressources naturelles de notre pays soient gouvernées de manière éthique, durable, dans le respect de l’État de droit et pour le bénéfice de sa population. Composé des organisations non-gouvernementales nationales de premier plan et avec un ancrage communautaire solide et ayant une forte expertise et expérience dans la surveillance de la gouvernance des ressources naturelles, le plaidoyer international, l'engagement citoyen, le leadership éclairé et les campagnes d'éducation pour les institutions et les dirigeants communautaires à travers le pays, le lancement officiel du CORAC répond à l'absence remarquable de la voix du peuple congolais dans les discussions internationales sur la gouvernance et l'avenir des ressources naturelles du pays. Construit sur les principes d’inclusivité et reconnaissant l'immense potentiel et les défis d'une gouvernance éthique et durable des ressources naturelles en RDC, CORAC vise à rallier une grande variété d’autres organisations de la RDC et à collaborer avec tous les organismes qui partagent ses objectifs.

Les activités de CORAC sont essentiellement axées sur le plaidoyer international, l'engagement auprès des décideurs politiques congolais et la mise à disposition d'informations, d'analyses et de recommandations sur le terrain pour garantir que les débats sur les ressources naturelles de la RDC reflètent le point de vue de sa société civile.

Très prochainement, la Coalition tiendra un atelier de renforcement des capacités à Kinshasa, pour analyser les défis auxquels sont confrontés les secteurs minier, gazier, pétrolier et forestier. L'un des piliers clés de l'activité de CORAC, des ateliers et des séminaires seront organisés pour examiner des cas très médiatisés et controversés dans le secteur de l'exploration des ressources naturelles, parallèlement à d'autres efforts visant à renforcer les connaissances et la sensibilisation à la gouvernance des ressources naturelles parmi les dirigeants communautaires de toute la RD Congo.

Le travail du CORAC dans les mois à venir sera particulièrement important à la lumière des élections en RDC et de l'escalade continue de la lutte internationale pour sécuriser les minéraux stratégiques nécessaires à une transition durable.

« La RDC s'est retrouvée au cœur des efforts mondiaux pour atteindre ses ambitions de zéro émission nette. Jamais auparavant il n'a été aussi important d'intégrer les perspectives et l'expertise congolaises dans le débat mondial et de contribuer à garantir que les ressources naturelles de notre pays soient gouvernées de manière éthique, durable, conformément à l'État de droit et pour le bénéfice de sa population », dit Georges Kapiamba.

Le lancement du CORAC, s’en suit de nombreuses activités dont de la publication d'un article dans le très médiatisé Diplomat Magazine, basé à Londres. L'article peut être consulté sur https://features.diplomatmagazine.com/strategic-minerals-strategic-alliances/

De plus amples informations sur le CORAC, sa position et ses activités peuvent être trouvées sur son nouveau site Web, https://corac-rdc.org/

Notes aux éditeurs

Le leadership du CORAC

Georges Kapiamba est président de l'Association pour l'accès à la justice (ACAJ), une ONG congolaise de défense des droits humains établie principalement composée d'avocats et qui promeut la réforme de la sécurité et de la justice.

Franck Fwamba est un éminent activiste de la société civile et expert en matière de gestion des ressources naturelles. Il est coordonnateur de la campagne « Touche pas à mon cobalt », directeur général de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement et coordonnateur de la coalition Tous Pour la RDC.

Carbone Beni est un activiste Prodémocratie, Directeur Exécutif de Icon Institute for Alternatives (ICONIA), une ONG que œuvre dans la gouvernance et la promotion d’un leadership des valeurs et de compétences. ICONIA fournit des ressources d'éducation et de formation aux dirigeants sociopolitique du pays et une plate-forme de discussion sur les idées de transformation. Il est co-fondateur du mouvement citoyen Filimbi, qui promeut les valeurs démocratiques et civiques et fait campagne contre les violations des droits humains.

Pour rester informé des activités du CORAC, suivez-nous sur X et sur Facebook.

Contact: contact@corac-rdc.org