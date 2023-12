RI 250th Commission 2023 Commemorative Ornament Now Available

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Gregg M. Amore, chair of the Rhode Island Semiquincentennial 250th Commission (RI250), today announced the 2023 semiquincentennial commemorative holiday ornament is now available at the RI State House Visitor Center and Gift Shop.

The 2023 ornament depicts the Burning of the Gaspee. The limited edition ornament was designed in collaboration with the RI State House Visitor Center and Gift Shop and created locally by Beacon Designs.

Ornaments are available for purchase online here or by visiting the RI State House Visitor Center and Gift Shop. State House visitors should use the accessible entrance as the front entrance is currently closed for maintenance.

The Rhode Island Semiquincentennial 250th Commission (RI 250th Commission), was established in 2021 through a joint resolution from the General Assembly. The Commission acts as a clearing house and facilitates American Revolution-related activities throughout the State leading up to 2026. RI250 encourages all Rhode Islanders to become engaged and invested in this important milestone. Learn more about RI250 by visiting https://rhodeisland250.org/.

###

Ya se Encuentra Disponible el Ornamento Conmemorativo del 2023 de la 250° Comisión de Rhode Island

PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore, el presidente de la 250° Comisión del Ducentésimo Quincuagésimo Aniversario de Rhode Island (RI250, por sus siglas en inglés), anuncio el día de hoy que el ornamento festivo del 2023 conmemorando el ducentésimo quincuagésimo aniversario ya se encuentra disponible en el Centro de Visitantes y Tienda de Regalos de la Casa Estatal de RI.

El ornamento del 2023 representa El Incendio del Gaspee. Este ornamento de edición limitada fue diseñado en colaboración con el Centro de Visitantes y Tienda de Regalos de la Casa Estatal de RI y creado localmente por Beacon Designs.

Los adornos se pueden comprar aquí en línea o visitando el Centro de Visitantes y Tienda de Regalos de la Casa Estatal de RI. Los visitantes a la Casa Estatal deben utilizar la entrada accesible ya que la entrada principal está actualmente cerrada por mantenimiento.

La 250° Comisión del Ducentésimo Quincuagésimo Aniversario de Rhode Island (RI250) se estableció en el año 2021 mediante una resolución conjunta de la Asamblea General. La Comisión sirve como centro de intercambio de información y facilita las actividades relacionadas con la conmemoración de la Revolución Americana en todo el estado con miras al 2026. RI250 anima a todos los habitantes de Rhode Island a participar y comprometerse con en este significante hito. Aprenda más sobre RI250 visitando https://rhodeisland250.org/.

###