DIAGNOS conclut une entente de distribution exclusive pour le Canada avec EssilorLuxottica, un chef de file mondial en soins de la vue

BROSSARD, Québec, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un pionnier dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, est fier d'annoncer un partenariat stratégique innovateur avec EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. Cette entente de distribution exclusive pour le Canada, signée le 6 décembre dernier, marque un avancement monumental pour DIAGNOS, consolidant sa position en tant que fournisseur de premier choix de technologie d'analyse rétinienne de pointe.



La technologie d'analyse d'images rétiniennes alimentée par l'IA de DIAGNOS a été largement acclamée dans de nombreux pays, offrant des avantages inestimables pour la santé oculaire. Cette solution de pointe facilite la détection précoce de diverses affections oculaires, améliorant ainsi la qualité des soins de santé oculaire et ayant un impact positif sur la vie des patients.

L'accord de distribution exclusif avec EssilorLuxottica, pour une durée initiale de trois ans avec possibilité de renouvellement, illustre l'engagement durable des deux entreprises en faveur de la santé oculaire et des technologies de pointe. Selon l’entente, DIAGNOS sera payé sur une base d'examen par patient à travers le réseau de clients d'EssilorLuxottica.

André Larente, président de DIAGNOS, a exprimé sa fierté en déclarant : « Nous sommes honorés de nous associer à EssilorLuxottica, un joueur clé de l'industrie de la santé visuelle. Cette entente marque un moment charnière dans notre mission de rendre notre technologie d'analyse rétinienne accessible à un plus large public, contribuant ainsi à la santé visuelle des patients du Canada, des États-Unis et d'ailleurs. »

DIAGNOS et EssilorLuxottica sont prêts à collaborer étroitement en offrant aux optométristes des solutions innovantes qui révolutionneront la détection précoce des problèmes oculaires et élèveront la qualité des soins oculaires dans la région couvrant l’entente.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedar.com.

À propose de EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider les gens du monde entier à voir plus et à être plus en répondant à leurs besoins visuels en constante évolution et à leurs aspirations en matière de style personnel. La société réunit l'expertise complémentaire de deux pionniers du secteur, l'un dans la technologie avancée des verres et l'autre dans la fabrication artisanale de lunettes emblématiques, afin d'établir de nouvelles normes industrielles pour les soins de la vue et l'expérience du consommateur qui les entoure. Des marques de lunettes influentes comme Ray-Ban et Oakley, des marques de technologie des verres comme Varilux et Transitions, et des marques de distribution de classe mondiale comme Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision font partie de la famille EssilorLuxottica. EssilorLuxottica compte environ 190 000 employés. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards d'euros. L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes et symboles : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.essilorluxottica.com.

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

