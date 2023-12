Communiqué de presse

Canal de Isabel II confie à Eviden et Ayesa le projet innovant Yara pour la transformation de son système de gestion commerciale et clientèle

Madrid, Espagne et Paris, France – 11 décembre 2023 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos, et expert en SAP, et Ayesa annoncent aujourd'hui avoir été sélectionnés, dans le cadre d'une joint-venture, par Canal de Isabel II (CYII), la société publique de distribution de l'eau à Madrid, pour le développement « as a service » de sa plateforme commerciale « YARA, ainsi que pour le support et la maintenance associés. Le contrat, d'une durée de quatre ans et extensible d'un an, est évalué à 51,2 millions d'euros. Canal de Isabel II gère la distribution de l'eau pour les 6,5 millions d'habitants de la Communauté de Madrid.

Le secteur de l'eau à l'avant-garde du cloud

La mise en œuvre de YARA, entièrement basée sur le cloud, est l'une des premières dans le « monde de l'eau » et la première en Espagne. La solution utilise la plateforme SAP à la demande, créant ainsi une nouvelle norme dans le secteur. Eviden et Ayesa s’appuient sur des technologies de pointe de partenaires tels que SAP, à travers l'alliance RISE with SAP, et Microsoft Azure. Fort de plus de 20 ans d'expérience et d’une expertise significative dans cette technologie, les deux partenaires feront bénéficier Canal de Isabel II des meilleures usages du secteur et d'un déploiement rapide, pour des risques minimisés.

Un système SAP complet pour couvrir l'ensemble du cycle de l'eau

Le nouveau système commercial de CYII sera basé sur la suite SAP for Utilities (IS-U), le système de vente et d'information de SAP dédie aux entreprises de services publics et d'élimination des déchets. Eviden, en utilisant les accélérateurs de sa solution préconfigurée Eviden WaterPack®, assure une mise en œuvre totalement intégrée du système de gestion commerciale du cycle de l'eau.

Le projet met l'accent sur l'expérience utilisateur des employés et des clients afin d'assurer une satisfaction maximale. Le cœur du système sera constitué de composants S/4HANA Cloud for Water Utilities, qui couvriront l'ensemble du cycle de contractualisation, de relevé, de facturation et de recouvrement, ainsi que toutes les tâches de gestion de projet et de travail sur le terrain, la gestion des fichiers, la migration et l'intégration des données, et les fonctionnalités de garantie de la mobilité.

Le nouveau système de gestion de relation client de Canal de Isabel II sera également intégré à la plateforme commerciale, permettant d'accéder en temps réel à des informations cruciales. L'ensemble de la solution proposée est conçu pour améliorer la satisfaction et la relation clients.

Innovation technologique appliquée

Le projet s'appuiera sur des technologies de Machine Learning (apprentissage automatique) pour la validation des relevés de compteurs et la facturation, et sur l'hyperautomatisation pour la gestion du recouvrement. La solution SAP Business Technology Platform (SAP BTP) soutiendra les futures mises en œuvre de technologies IoT dans le « secteur de l'eau ». En outre, un Service clients en ligne sera mis en place exclusivement pour l'eau, permettant des interactions multicanales en temps réel, une vision 360 des comportements des clients, ainsi qu'un centre d’appel plus innovant, utilisant le service client intelligent.

Eviden - Ayesa : Experts en SAP Utilities

La société commune Eviden-Ayesa, déjà testée et consolidée chez des clients du secteur public en Espagne, combine le leadership et l'expérience des deux entreprises, fortes de plus de 2 000 experts SAP Utilities. Ces professionnels, engagés dans des travaux en recherche et d’innovation dans les centres de compétences nationaux et internationaux, font de cette joint-venture un partenaire technologique solide et fiable pour CYII.

