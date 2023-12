Tourisme Taïwan lance « Show Me Taiwan! » pour voyageurs de Toronto et Vancouver

L'événement #ShowMeTaiwan au CF Toronto Eaton Centre. De gauche à droite : 1) Randall Chiang, General Manager, Eva Airways Corp. America, Toronto Branch 2) Jin-Ling Chen, Director General, TECO, Toronto 3) Claire Wen, Director, TTA, NY, 4) Gail Chang, Marketing Manager, TTA, SF Office Des foules se rassemblent autour de l'espace événementiel #ShowMeTaiwan.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, December 10, 2023 / EINPresswire.com / -- L’administration du tourisme de Taïwan (ATT) est ravie d'annoncer aujourd’hui le lancement de sa campagne annuelle « Show Me Taiwan! » au Canada. Celle-ci a pour objectif de créer des liens entre les voyageurs canadiens et la culture vibrante de Taïwan. Cette campagne s’adresse aux aventuriers canadiens et aux passionnés de culture et vise à les inciter à explorer et à découvrir Taïwan, le cœur de l'Asie, d'une manière qui va au-delà du tourisme conventionnel.La campagne « Show Me Taiwan! » encourage ainsi les voyageurs à voir, à expérimenter, à comprendre et à s'immerger dans la mosaïque unique qui fait de Taïwan une destination incontournable. Conçue autour de la curiosité inhérente et de l'esprit d'aventure des Canadiens, cette campagne est une invitation à un voyage immersif dans les profondeurs de la riche culture taiwanaise, de sa cuisine exquise, de son histoire fascinante et de ses paysages à couper le souffle.Pour donner le coup d'envoi à cette campagne captivante, l'ATT profite de la saison des fêtes pour inviter les voyageurs à participer à des activités typiquement taiwanaises au cours de deux fins de semaine :● Samedi 9 et dimanche 10 décembre au CF Eaton Centre à Toronto.● Samedi 16 et dimanche 17 décembre au CF Richmond Centre à Vancouver.Ces événements publics permettront aux visiteurs de découvrir l'hospitalité taïwanaise à travers différentes activités interactives. Des partenaires de voyage seront également présents afin de d’offrir des renseignements à propos de la destination et pour remettre des cadeaux gratuits.Cette campagne représente une étape importante pour le tourisme dans la région alors que le bureau du tourisme de Taïwan est devenu l’administration du tourisme de Taïwan en septembre 2023. Dotée de pouvoirs accrus pour définir les politiques de promotion du tourisme, l'ATT, sous la supervision du ministère des Transports et des Communications, a pour mission de susciter un regain d'intérêt pour les voyages à Taïwan.Au cours des derniers mois, l’ATT a lancé plusieurs nouvelles initiatives visant à accroître le tourisme à Taïwan, notamment:• Les voyageurs disposant d'une escale de 7 à 24 heures avant leur vol de correspondance peuvent s'inscrire pour une visite gratuite d'une demi-journée dans le nord de Taïwan en s’inscrivant à halfdaytour.taiwan.net.tw.• Les personnes voyageant à Taïwan courent la chance de gagner 5 000 NT$ (valeur approximative de 215 $ CA) à leur arrivée grâce au programme « Taiwan the Lucky Land ». Les détails de ce programme sont disponibles à 5000.taiwan.net.tw.Pour plus d’information, visitez eng.taiwan.net.tw ou suivez #ShowMeTaiwan sur les médias sociaux.À PROPOS DE L’ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAIWANL’administration du tourisme de Taïwan (ATT) est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (RPC) chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique touristique nationale et internationale. Le marché canadien est géré par l'antenne de San Francisco de l’ATT. Les slogans marketing actuellement utilisés pour la destination sont « Time for Taiwan » et « The Heart of Asia », tandis que la mascotte officielle de l’ATT est OhBear, un ours noir de Taïwan, animal national du pays.