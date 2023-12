Conclusion d’un partenariat stratégique entre Veracio et International Directional Services pour le développement des technologies de forage et de forage de fond en Amérique du Nord

WATSONVILLE, État de Californie et SALT LAKE CITY, 08 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- International Directional Services, ci-après « IDS », une société du groupe Granite (NYSE : GVA) et Veracio, un des leaders en matière de technologie minière, ont annoncé ce jour la conclusion d’un partenariat visant la mise à disposition de toute la gamme d’équipements de forage de Veracio aux clients d’IDS.



Veracio va ainsi contribuer grandement à l’exploitation de technologies géologiques avancées pour optimiser le cycle minier. Si Veracio et IDS sont déjà partenaires, cette alliance concrétise leur vision commune, orientée vers la transition des méthodes de travail de forage optimisées au moyen de meilleures données. Allier l’expertise d’IDS en matière de forage directionnel et la spécialisation de Veracio en matière de collecte de données géologiques scelle un partenariat permettant aux clients d’IDS et de Granite de limiter les frais inutiles de forage, réduire les erreurs opérationnelles, minimiser les déchets, mais aussi de s’inscrire en faveur de pratiques minières durables.

« Notre collaboration renforce encore davantage la position de Veracio sur le marché américain, et valorise notre engagement pour faire progresser l’industrie minière en proposant des solutions de pointe » observe JT Clark, président-directeur général de Veracio, avant de poursuivre : « IDS et Veracio s’engagent à redéfinir les normes de l’industrie, à renforcer la précision et l’intégrité de chaque sondage, et à fournir des solutions inédites dans l’industrie minière ».

« Nous sommes ravis d’instaurer ce partenariat stratégique avec Veracio. L’association de notre expertise en collecte de données aux technologies instrumentales de pointe de Veracio vise à repenser la manière dont les données relatives aux puits de forage sont exploitées dans notre industrie » remarque Jason Smith, directeur général d’IDS. Et de conclure : « Cette collaboration représente une avancée de taille pour IDS, et reflète notre engagement à viser l’excellence pour nos clients ».

Objectifs clés du partenariat :

Optimisation de l’analyse des données relatives aux puits de forage : Se reposer sur une technologie de pointe pour améliorer la précision et la qualité de l’analyse des données issues des puits de forage, et fournir des informations précieuses pour les projets miniers.

Se reposer sur une technologie de pointe pour améliorer la précision et la qualité de l’analyse des données issues des puits de forage, et fournir des informations précieuses pour les projets miniers. Meilleure productivité : L’exploitation de la gamme technologique en plein essor de Veracio, et notamment TruGyro, mais aussi TruSub confère de la précision et de l’efficacité au forage, pour conduire à une meilleure définition des ressources, à davantage de sécurité, et à la réduction des risques d’erreurs opérationnelles, à moindre coût.

L’exploitation de la gamme technologique en plein essor de Veracio, et notamment TruGyro, mais aussi TruSub confère de la précision et de l’efficacité au forage, pour conduire à une meilleure définition des ressources, à davantage de sécurité, et à la réduction des risques d’erreurs opérationnelles, à moindre coût. Assistance client et Satisfaction : Le partenariat vise à relever le niveau d’assistance et de satisfaction des clients d’IDS au moyen d’éclairages basés sur les données et de solutions innovantes.



L’annonce met en avant l’outil gyroscopique à boussole intégrée fournissant des levés continus le plus compact pour le forage d’exploration parmi la gamme de Veracio, à savoir TruGyro, conçu pour fournir des données de précision en profondeur dans les environnements les plus difficiles. IDS fait office de distributeur de l’outil TruShot de Veracio, un instrument de relève magnétique à la précision spécialement conçue pour les foreurs. TruShot est réputé pour sa durabilité, sa précision et ses commandes conviviales, et permet aux foreurs de capturer en toute confiance des données de trajectoire de puits en 3D de qualité supérieure. Par ailleurs, IDS distribue également des systèmes de guidage essentiels pour le compte de Veracio. À mesure que Veracio lance de nouveaux produits sur le marché, IDS renforce son offre commerciale pour proposer une gamme complète de solutions de pointe.

À propos de Veracio

Veracio propose à ses clients du secteur minier une gamme de solutions visant l’amélioration, l’automatisation et la transformation numérique de leurs connaissances en matière de gisement de minerai, applicables à l’exploration, la définition des ressources et la production. À l’appui d’une approche nouvelle et d’une gamme de produits diversifiée, Veracio fait converger la science et la technologie avec le numérique en utilisant des techniques avancées de numérisation, des capteurs performants reposant sur une solide politique de gouvernance des données, tout en exploitant l’intelligence artificielle pour des prises de décisions en temps réel plus rapides et améliorer sensiblement l’efficacité, la rentabilité et la durabilité sur toute la chaîne de valeur. Pour en savoir plus sur Veracio, rendez-vous sur : www.veracio.com.

À propos de Granite

Granite est la société américaine d’infrastructure (America’s Infrastructure Company™). Constituée depuis 1922, Granite (NYSE : GVA) se distingue parmi les plus grandes entreprises de construction et de matériaux de construction diversifiés aux États-Unis, et se positionne également comme un fournisseur intégral de construction civile. Le code de conduite de Granite et ses solides valeurs fondamentales permettent à la Société et à ses employés de maintenir les normes éthiques les plus élevées. Granite est un leader de l’industrie en matière de sécurité, et une entreprise primée en matière de qualité et de durabilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de Granite, graniteconstruction.com, et suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, et Instagram.

