迪拜Food Tech Valley兴建“GigaFarm”，可取代阿联酋1%的粮食进口

迪拜，阿拉伯联合酋长国, Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Food Tech Valley在第28届联合国气候变化大会（COP28）上与ReFarmTM签署协议，启动建设占地90万平方英尺的开创性项目“GigaFarm”。 这个“变废为宝”的创新型农场每年可回收超过5万吨餐厨垃圾，并种植20亿株农作物。

ReFarmTM由SSK Enterprise和Christof Global Impact（CGI）在阿联酋成立，是一个重点发展循环和清洁技术项目的企业集团。 该品牌选择了由基础设施供应商Intelligent Growth Solutions（IGS）开发的垂直农业技术，并计划于2024年中期在迪拜Food Tech Valley启动建设，后者是由Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下发起、在迪拜主要房地产开发商Wasl领导下开展的重大开发项目。 ReFarmTM已通过其牵头银行作出安排，以获得英国政府商业和贸易部出口融资署的支持。

在全球范围内开创先河：六项相辅相成的技术将在迪拜Food Tech Valley落地，作为“变废为宝”的闭环循环系统的一部分，这些技术旨在打造一个独立的生态系统，最大限度地提高资源利用率，防止以填埋的方式处理任何废弃物。

GigaFarm每年可种植超过300万公斤农产品，有助于阿联酋实现粮食生产脱碳，从而取代该国1%的新鲜农产品进口。 GigaFarm将于2024年中期动工，预计到2026年全面投入运营。

阿联酋外贸国务部部长Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士表示：“阿拉伯联合酋长国的经济发展策略非常重视多元化和可持续性，其中包括在高影响力行业开发新知识和新能力。

围绕粮食生产系统，我们需要重新思考，这是明确的优先事项。ReFarm决定在迪拜Food Tech Valley建立设施，朝着发展技术领先的低碳农业迈出了重要一步。”

Christof Global Impact（CGI）行政总裁Oliver Christof评论道：“过去36个月内，阿联酋取得的成就为可持续粮食产业开创了全新局面。 成功的关键在于阿联酋领导层的开放心态及其对循环经济的高度重视，所以我们能够将不同群体聚集在一起，包括众多的当地利益相关者。”

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