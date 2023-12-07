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شبكة Guidepoint توسِّع تواجدها في دبي لتحفيز مزيد من النمو عبر أنحاء المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Dec. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شبكة الخبراء ومنصة تمكين الأبحاث الرائدة على مستوى العالم Guidepoint عن توسيع مكاتبها في دبي داخل مركز دبي المالي العالمي. تدعم الخطوة استثمار Guidepoint المستمر واستراتيجيتها للنمو في المنطقة، مما يؤكد التزامها الراسخ تجاه الموظفين والعملاء من قطاعات الاستشارات والاستثمارات والشركات والحكومات عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Bilal Sabouni، العضو المنتدب ورئيس شركة Guidepoint لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "أشعر بعظيم الفخر لنجاح الفريق في توفير حلول بحثية مبتكرة وخدمة عملاء رائدة في القطاع. إن قرار توسيع بنيتنا التحتية في دبي يعكس التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا وتوفير المزيد من الدعم لعملائنا الذين يحظون بتقديرنا في المنطقة".

وأضاف Jon Adkins، المدير ورئيس الأعمال الدولية بالشركة، قائلاً: "لقد أدركت Guidepoint منذ زمن طويل أهمية الشرق الأوسط كسوق رئيسية. وقد جاء قرار توسيع نطاق تواجدنا في دبي كاستجابة استراتيجية لفرص الأعمال المتنامية في المنطقة. ونتطلع إلى توطيد علاقاتنا والإسهام في نجاح أصحاب المصلحة بينما نواصل تعظيم توجدنا الدولي حول أنحاء العالم".

لمزيد من التفاصيل والاطلاع على المستجدات، يرجى متابعة Guidepoint Middle East على منصة LinkedIn أو التواصل مع أحد ممثلي Guidepoint عبر البريد الإلكتروني على middle.east@guidepoint.com.

نبذة عن Guidepoint

Guidepoint هي منصة رائدة لتمكين الأبحاث تهدف إلى التسريع من وتيرة فهم صناعة القرار وتمكينها من خلال الوصول اللحظي إلى البيانات والمعارف التي يصعب الوصول إليها. توفر الشركة مفاهيم وأبعاد بالغة الأهمية حول أي موضوع، مما يساعد كبرى الشركات والوكالات الحكومية والمستثمرين على تحويل الإجابات إلى أفعال بسرعة، مدعومة بأكبر شبكة من الخبراء على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.guidepoint.com.

المصدر Guidepoint

الروابط ذات الصلة

http://www.guidepoint.com

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1bcdbd35-dd4d-4e3c-9835-c6e02f1a51af
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1eeca96-fb5a-4313-887b-ceb085414241

 


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شبكة Guidepoint توسِّع تواجدها في دبي لتحفيز مزيد من النمو عبر أنحاء المنطقة

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