Boskalis lanceert tiende editie van het Creating New HORIZONS magazine

Papendrecht, 07 december 2023

Boskalis lanceert vandaag de tiende editie van het magazine Creating New HORIZONS, dat beschikbaar is op www.boskalis.com/magazine. In het Engelstalige magazine staan artikelen en video’s over grensverleggende projecten en activiteiten waarmee Boskalis invulling geeft aan zijn purpose: het creëren en beschermen van welvaart en het bevorderen van de energietransitie.

In de nieuwe editie wordt stilgestaan bij de succesvolle berging van de FSO Safer in de Rode Zee bij Jemen, waarbij de collega’s van SMIT Salvage onder bijzonder uitdagende omstandigheden 180 miljoen liter olie hebben overgepompt naar een vervangende tanker. Bij dit artikel wordt een prachtige nieuwe video over deze berging getoond. Daarnaast staan onze veelzijdige kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2 in de spotlights, die met de offshore windparken Changfang & Xidao in Taiwan en respectievelijk Southfork Wind in de Verenigde Staten grote installatiecampagnes hebben afgerond.

Daarnaast zijn er inspirerende artikelen te lezen over de survey-activiteiten van Boskalis-dochter Gardline, de verschillende pilots op het gebied van de elektrificatie van materieel om emissies te reduceren, de aanleg van de Pulau Tekong-polder in Singapore en over de activiteiten binnen Boskalis’ Artificial Reefs Program. Ook wordt er stilgestaan bij de activiteiten van Boskalis op het gebied van kustverdediging in Nederland.

