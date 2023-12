WSP accueille Claude Tessier au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la nomination de M. Claude Tessier au sein de son conseil d’administration et de son comité d’audit.



Avec sa vaste expérience en matière de gestion, de finances et d’exploitation, M. Tessier est un atout précieux pour le conseil d’administration de WSP. Il a occupé le poste de chef de la direction financière chez Alimentation Couche-Tard Inc., un chef de file mondial dans le secteur des détaillants d’alimentation de quartier et de carburant, et a soutenu l’importante croissance de cette entreprise pendant sept ans, jusqu'à son départ à la retraite en 2023. Auparavant, il a été président de l’unité d’exploitation IGA chez Sobeys Inc., l’une des plus grandes marques d’alimentation du Canada, et a occupé des postes de direction financière et opérationnelle dans plusieurs autres entreprises de renom.

M. Tessier siège aux conseils d’administration de CCL Industries Inc. et du Groupe TMX Limitée où il est également président du comité des finances et de l'audit et membre du comité des dérivés.

Commentant la nouvelle, M. Christopher Cole, président du conseil d’administration de WSP, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis d’accueillir Claude Tessier au sein de notre conseil d’administration. Son expérience à l’international et son expertise sur le plan des opérations, des finances et de la stratégie d’entreprise apporteront une valeur appréciable aux activités du conseil et de son comité d’audit. Nous nous réjouissons à l’avance de sa contribution à la stratégie comme à la croissance de WSP ».

M. Tessier est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université du Québec à Montréal. Il est également membre de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos quelque 67 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a déclaré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél.: 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com