Cellebrite setzt globales Wachstum mit der Ernennung von Marcus Jewell zum ersten Global Chief Revenue Officer fort

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einem Schritt, der internationale Dynamik und Marktführerschaft signalisiert, hat Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, heute die Ernennung von Marcus Jewell zum Global Chief Revenue Officer (CRO) mit Wirkung zum 15. November 2023 bekanntgegeben.



Als CRO wird Herr Jewell den weltweiten Vertrieb für den öffentlichen und den privaten Sektor beaufsichtigen, um die strategischen Prioritäten des Unternehmens zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Führungsteam wird Herr Jewell vom amerikanischen Hauptsitz von Cellebrite in Tysons Corner, Virginia, aus tätig sein und direkt an den CEO Yossi Carmil berichten.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Jewell in unserem Team begrüßen zu dürfen und sind davon überzeugt, dass er mit seiner umfassenden Expertise dazu beitragen wird, unsere Führungsposition im Bereich Digital Intelligence weiter auszubauen, unser Geschäft im privaten Sektor zu stärken und unseren Kunden dabei zu helfen, die Möglichkeiten der Cloud zu nutzen“, so Carmil. „Mit einem wachsenden globalen Kundenstamm, einer langen Tradition branchenführender End-to-End-Lösungen und einem engagierten, talentierten Team haben wir eine großartige Chance, die Cellebrite-Suite und -Marke weiter auszubauen. Die Einstellung von Herrn Jewell unterstreicht diesen Moment und unterstreicht unser Engagement, herausragende Talente zu rekrutieren, unser Geschäft zu skalieren und unsere innovative Technologie in diesem Bereich weiter zu entwickeln und voranzutreiben.“

Herr Jewell bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Management auf Führungsebene in seine neue Position ein, darunter eine beeindruckende fünfjährige Tätigkeit bei Juniper Networks, wo er ein jährliches Wachstum von mehr als 50 % erzielte und einen Umsatz von mehr als 5 Mrd. USD überwachte. Er ist erfahren in der Leitung leistungsstarker globaler Vertriebsorganisationen, in der Erschließung und Verwaltung internationaler Märkte sowie in der Festlegung und Erreichung ehrgeiziger Wachstums- und Rentabilitätsziele. In seinen Positionen bei Mitel Networks und Brocade hat er den Marktanteil erheblich gesteigert, die Kundenbasis erweitert und die Unternehmen in neue Regionen geführt. Zuletzt war Herr Jewell als CRO bei CSS LLC, der Muttergesellschaft von CloudKitchens, tätig, wo er weltweit Teams für Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg leitete.

„Ich freue mich, bei Cellebrite einzusteigen und Teil des unaufhaltsamen Aufstiegs und Wachstums dieses Unternehmens zu sein, das sich für das Gemeinwohl und die Wahrheit einsetzt“, so Marcus Jewell, der neue Global Chief Revenue Officer bei Cellebrite. „Als Pionier auf dem Gebiet der digitalen Aufklärungslösungen inspiriert mich die über 20-jährige Innovationskraft von Cellebrite. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen und unsere Kundenbeziehungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu verbessern und auszubauen, indem wir den Tausenden von Fachleuten, die sich täglich auf unsere Technologie verlassen, erstklassige Schulungen, Service und Support bieten.“

Über Cellebrite

Cellebrite (NASDAQ: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in die Lage zu versetzen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz der Menschen weltweit zu wahren. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dafür erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die Digital-Intelligence-Plattform und die Digital-Intelligence-Lösungen von Cellebrite, auf die sich Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt verlassen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten im Rahmen von rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.cellebrite.com und unter https://investors.cellebrite.com .

Hinweis: Verweise auf unsere Website und auf Websites Dritter, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, sind lediglich inaktive Textverweise, und die darin enthaltenen oder damit verbundenen Informationen sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ggf. durch die Verwendung von Wörtern wie „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „abzielen“, „antizipieren“, „werden“, „erscheinen“, „wahrscheinlich“, „vorhersagen“, „könnte“, „möglicherweise“, „potenziell“, „glauben“, „vorhersagen“, „sollte“, „könnte“, „weiterhin“, „erwarten“, „schätzen“, „kann“, „planen“, „Ausblick“, „künftig“ und „vorhaben“ sowie ähnliche Ausdrücke erkennbar, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen, projizieren oder angeben, oder durch Aussagen zu Trends erkennbar, bei denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Sachverhalten handelt. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem die folgenden: Der potenzielle Beitrag von Marcus Jewell bei der Leitung der Vertriebsaktivitäten von Cellebrite, um die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der digitalen Forensik zu stärken, die Reichweite des Unternehmens auf den Bereich der Ermittlungen auszudehnen, das Geschäft im privaten Sektor auszubauen und den Kunden dabei zu helfen, die Möglichkeiten der Cloud zu nutzen; unsere Pläne, gemeinsam auf unserer Geschäftsdynamik aufzubauen und unser Umsatzwachstum langfristig zu beschleunigen; unsere Verpflichtung, unser Geschäft weiter zu skalieren, profitables Wachstum zu erzielen und unsere Kunden im öffentlichen und privaten Sektor in die Lage zu versetzen, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, effektiv und effizient zu bewältigen; und unsere Teams dabei zu unterstützen, ein starkes Umsatzwachstum zu erzielen, unsere Kundenbeziehungen zu verbessern und auszubauen und den Tausenden von Fachleuten, die sich täglich auf unsere Technologie verlassen, hervorragende Schulungen, Service und Support zu bieten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Diverse Faktoren könnten zur Folge haben, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit von Cellebrite, mit dem technologischen Fortschritt und den sich entwickelnden Industriestandards Schritt zu halten; die wesentliche Abhängigkeit von Cellebrite vom Kauf, von der Akzeptanz und vom Einsatz seiner Lösungen durch Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden; tatsächliche oder wahrgenommene Fehler, Ausfälle, Defekte oder Bugs in den DI-Lösungen von Cellebrite; die Unfähigkeit von Cellebrite, die Produktivität seines Vertriebs- und Marketingpersonals aufrechtzuerhalten, einschließlich der Einstellung, Integration und Bindung von Personal; der intensive Wettbewerb auf allen Märkten, auf denen Cellebrite tätig ist; der versehentliche oder absichtliche Missbrauch der Lösungen von Cellebrite; die Unfähigkeit von Cellebrite, sein Wachstum effektiv zu verwalten; die Fähigkeit von Cellebrite, neue Lösungen und Add-Ons einzuführen; die Abhängigkeit von der Verlängerung der Abonnementsverträge seiner Kunden; das geringe Geschäftsvolumen, das Cellebrite über E-Commerce abwickelt; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz; das Risiko, zusätzliches Kapital für das Wachstum des Unternehmens zu benötigen; Risiken im Zusammenhang mit höheren Kosten oder der Nichtverfügbarkeit von Materialien, die bei der Herstellung von Hardware-Produktkomponenten verwendet werden; Wechselkursschwankungen; lange Verkaufszyklen für einige der Lösungen von Cellebrite; kurzfristige Rückgänge bei neuen oder erneuerten Verträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, qualifiziertes Personal und leitende Angestellte zu halten; die Sicherheit des Betriebs von Cellebrite und die Integrität seiner Softwarelösungen; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Geschäft von Cellebrite und die Verwendung seiner Produkte; Risiken im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von Cellebrite; regulatorische Beschränkungen, denen Cellebrite unterliegt; Risiken im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Corporate-Governance-Anforderungen, die für israelische Unternehmen gelten, und Risiken im Zusammenhang mit der Eigenschaft als ausländischer privater Emittent und aufstrebendes Wachstumsunternehmen; die Marktvolatilität des Aktienkurses von Cellebrite; sich ändernde Steuergesetze und -vorschriften; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures, Partnerschaften und strategischen Initiativen; Risiken im Zusammenhang mit den umfangreichen internationalen Aktivitäten von Cellebrite; Risiken im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, zur Bekämpfung von Geldwäsche und von Wirtschaftssanktionen durch Cellebrite; Risiken im Zusammenhang mit der Angemessenheit der bestehenden Systeme, Prozesse, Richtlinien, Verfahren, internen Kontrollen und des Personals von Cellebrite für die gegenwärtigen und zukünftigen Betriebsabläufe und Berichterstattungsanforderungen von Cellebrite; sowie andere Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risk Factors“ des Jahresberichts von Cellebrite auf Formular 20-F, der am 27. April 2023 bei der SEC eingereicht wurde, und in anderen von Cellebrite bei der US-amerikansichen Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen, die kostenlos unter www.sec.gov verfügbar sind, aufgeführt sind. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in dieser Mitteilung oder anderswo gelten. Cellebrite ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, wenn sich die Umstände ändern, soweit dies nicht durch Wertpapier- oder andere anwendbare Gesetze vorgeschrieben ist.

