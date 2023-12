11:11 Systems élargit son offre DRaaS primée

Solution d’infogérance Azure personnalisée qui étend la résilience en cas de reprise après sinistre pour les environnements sur site, cloud et/ou multi-cloud



FAIRFIELD, NJ - 6 décembre 2023 - 11:11 Systems (« 11:11 »), fournisseur de solutions d'infogérance d’infrastructure, a lancé 11:11 DRaaS for Azure , une nouvelle offre de reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) conçue spécifiquement pour le cloud Microsoft Azure. Cette nouvelle solution permet à des entreprises de tous horizons de bénéficier d'une reprise après sinistre personnalisée et entièrement gérée pour leurs environnements sur site, que ce soit pour le cloud Azure et/ou les environnements multi-cloud.

Cette nouvelle solution associe la technologie DRaaS primée de 11:11 et son expertise en matière de reprise gérée à la flexibilité et la portée de Microsoft Azure, ce qui est gage de continuité d'activité sans perturbations et permet aux clients d’atteindre leurs objectifs de reprise d'activité. De plus, 11:11 DRaaS for Azure réduit la complexité, ce qui libère du temps et des ressources pour que les clients transforment leur activité.

Grâce à un modèle de paiement à l'usage s'appuyant sur la technologie éprouvée de Zerto, 11:11 DRaaS for Azure offre des capacités de basculement et de récupération au niveau de l'application, ainsi que des possibilités d'automatisation dans divers cas d’utilisation, dans le sens site local vers cloud Azure, cloud Azure vers site local et entre deux environnements cloud Azure.

« Cette nouvelle solution offre plus qu'un simple produit, c'est un véritable engagement de résilience et de succès pour nos clients », a déclaré Kaushik Ray, directeur de l'expérience chez 11:11 Systems. « Cette version du produit étend et approfondit nos capacités de reprise après sinistre et inclut des services de récupération complets qui peuvent être gérés par le client ou par nos soins, quelle que soit la plateforme et le lieu de récupération, ce qui conforte notre position de partenaire de confiance pour la gestion des risques et de la résilience sur le marché mondial. »

La solution complète et entièrement gérée comprend la mise en œuvre, la maintenance, les tests programmés, le support 24 hx24/7j sur 7 et un contrat de niveau de service (SLA) de premier plan avec des garanties chiffrées de temps de récupération (RTO), comme le soulignent les avis des clients sollicités lors de l'étude de Gartner Peer Insights.



« Travailler avec 11:11 Systems a été une expérience formidable ; c'est une équipe très professionnelle avec laquelle il est facile de travailler et qui a une grande expérience dans le domaine de la reprise après sinistre. Leurs outils d'automatisation ont permis de simplifier l'ensemble du processus de déploiement en fournissant un excellent RPO/RTO », selon une évaluation par les pairs de Gartner pour 11:11 DRaaS .

Pour en savoir plus sur 11:11 DRaaS pour Azure, cliquez ici.

VERS 11:11 SYSTEMS

11:11 Systems est un fournisseur de solutions d'infrastructure gérée qui répond de manière globale aux défis posés par les services cloud gérés de nouvelle génération, la connectivité et la sécurité. Le modèle 11:11 permet aux clients et aux partenaires de « repenser la connectivité », ce qui inclut des services intégrés qui permettent d'accroître les performances, l'optimisation et les économies. Pour en savoir plus, consultez le site 1111Systems.com .

