Barbara和Peter，历史上首次雌雄霸王龙同台亮相，创造了全新纪录

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史上最成功的的恐龙展

超过150万游客共同见证Barbara和Peter——全球首对共同展出的雌雄霸王龙

全球仅有三个雌性霸王龙标本，Barbara是其中之一

奥克兰博物馆公开对这些标本的科研出版物，开创了新局面

参观过霸王龙Barbara和Peter展览的游客人数相当于新西兰总人口的三分之一





奥克兰、新西兰和伦敦, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 展览即将闭幕，这是成年雌雄霸王龙首次同台展示，并被认为是有史以来最成功的恐龙展。

已有150万人前往奥克兰博物馆参观这场精彩绝伦的展览，展览已向公众开放了一年，将于2023年12月10日闭幕。 鉴于新西兰仅有510万居民，前来一睹被命名为Barbara和Peter的两只霸王龙的人数是空前的。

奥克兰博物馆的首席执行官David Reeves对展览的影响赞叹不已：“我们不仅见证了几乎等同于奥克兰160万人口总数的参观人数，而且Barbara和Peter也为成千上万的学生带来了一次终身难忘的教育体验。 目睹人们初次面对这些宏伟标本时的反应是一种乐事。”

霸王龙化石极其罕见，在全球博物馆中仅有约20只霸王龙展出。 这是南半球第一次举办霸王龙展。 作为全球最为著名的恐龙，霸王龙如此稀有，以至于中东、整个亚洲、非洲或拉丁美洲都没有霸王龙的长期展览。 欧洲展出的霸王龙仅有四只。

雌性霸王龙标本更为稀缺，Barbara是有史以来仅有的第三只怀孕霸王龙骨架。 Barbara的完整度在44.7%，是全球完整度排名第八的霸王龙。 她尺寸惊人，长11.7米，高3.4米。

近距离观察霸王龙，可窥见这种史上最大陆地掠食者之一令人惊叹的解剖特征，同时可深入观察病理学研究揭示的伤口，尤其是Barbara腿部的一处伤口，有可能是另一头霸王龙造成的。值得注意的是，像Barbara这样的庞大动物，其主要的移动方式是靠双腿行走或奔跑，居然能够在这样的伤势下存活，真是令人惊奇。 她在受伤后存活了相当长的一段时间，愈合的跖骨是明显的证据。

应用古生物学协会会长Andre Lujan博士说：“奥克兰博物馆成功地创下了有史以来首次雌雄霸王龙共同展出的里程碑，值得祝贺。 参观人数表明，新西兰的许多孩子都有机会看到这些宏伟的标本，这对于培养下一代古生物学家是一种美好的激励。”

除了展示Barbara和Peter，奥克兰博物馆还公开了由专业学者进行的标本初步科学研究。 David Reeves说：“向博物馆和观众公开这项研究是一项新颖而极其重要的概念，旨在弥合非专业观察员与经过同行评审的学术报告和支持办展的博物馆为观众提供的有限数据之间的差距。 此举点燃了新西兰青年科学家的想象力。”

这些初步报告是由两位全球顶尖的兽脚亚目食肉恐龙古生物学家，David Burnham博士（堪萨斯大学生物多样性机构和自然历史博物馆）和John Nudds博士（曼切斯特大学地球和环境科学学院）准备的，他们在大学实验室里对Barbara和Peter进行了数月的研究。

Nudds博士说：“这些报告是为了鼓励孩子和年轻人了解兽脚亚目食肉恐龙精彩的世界，我的整个职业生涯都被这个主题深深吸引。”

Burnham博士补充道：“Barbara和Peter代表着一种曾经有生命、有呼吸的独特生物。 对每个个体标本进行研究并公开报告意味着它会成为关于霸王龙的整体知识体系的一部分。 因此，每一份详细记录的标本都至关重要，更何况它们如此稀有。”

这一独特的展览，连同已发表的研究，为公众提供了深刻理解霸王龙历史和奥秘的机会，揭示了它们的起源、生活，以及发现和安装化石标本的非凡过程。

虽然展览即将闭幕，但是已有150万人把握了与两只真正的霸王龙面对面的千载难逢的机会，并为此兴奋不已，6600万年来，它们是头一回共处一室。

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关于奥克兰战争纪念博物馆

奥克兰战争纪念博物馆是新西兰最早建立的博物馆之一。 这座博物馆生动地讲述了新西兰的故事，描绘了它在太平洋独特的地理位置以及人民的生活。 奥克兰战争纪念博物馆是一座奥克兰省内的战争纪念馆，拥有新西兰排名前三的文化遗产图书馆。 这座博物馆以一流的毛利和太平洋文物藏品、丰富的自然历史资源，以及重要的社会和军事历史藏品为特色，同时还有装饰艺术和绘画藏品。