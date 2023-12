State Renews Air Quality Permit for Stericycle

The N.C. Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) issued a renewal to Stericycle Inc. for its Title V air quality permit.

Stericycle operates two incinerators for the disposal of hospital, medical and infectious waste at its facility in Haw River, Alamance County. A system of equipment on each incinerator controls emissions of nitrogen oxides, sulfur dioxide, particulate matter and acid gases including carbon dioxide.

There were no major changes or modifications in the renewal from its previous permit. The final permit includes conditions that ensure ambient levels of all pollutants beyond the facility’s fence line comply with federal and state emission standards, including applicable health-based standards. The facility will be subject to recordkeeping and reporting requirements and regular inspections.

DAQ conducted enhanced public engagement and held a public hearing to solicit comments on a draft of the air permit. The Division shared project information in English and Spanish with local governments, health departments, places of worship, schools, day cares and community organizations. Division staff thoroughly reviewed the comments received and addressed all comments in the final permit review and hearing officer’s report.

Copies of the final permit, final permit review, final environmental justice report, permit application, hearing officer’s report , and a one-page project fact sheet are available online.

If you need this information in Spanish, Arabic or another language, please call 919-609-2189 or send an email to Guadalupe.jimenez@deq.nc.gov.

Si necesita esta información en español por favor llame al 919-609-2189 o mande un correo a Guadalupe.jimenez@deq.nc.gov.

إذا كنت بحاجة إلى هذه المعلومات باللغة العربية، أو إذا كنت بحاجة إلى خدمات الترجمة الفورية أثناء جلسة الاستماع العامة، فيرجى الاتصال بالرقم 919.609.2189 أو إرسال رسالة إلكترونية إلى Guadalupe.jimenez@deq.nc.gov.

Permit File



El estado renueva el permiso de calidad del aire a Stericycle

La División de Calidad del Aire (DAQ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte ha renovado el permiso de calidad del aire del Título V a Stericycle Inc.

Stericycle opera dos incineradoras para la eliminación de residuos hospitalarios, médicos e infecciosos en sus instalaciones de Haw River, en el condado de Alamance. Un sistema de equipos en cada incineradora controla las emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas y gases ácidos incluido el dióxido de carbono.

No se han producido cambios o modificaciones significativos en la renovación con respecto a su permiso anterior. El permiso final incluye condiciones que garantizan que los niveles ambientales de todos los contaminantes más allá de la valla de la instalación cumplan las normas de emisión federales y estatales, incluidas las normas sanitarias aplicables. La instalación estará sujeta a mantener registros, informes e inspecciones periódicas.

La DAQ reforzó la participación pública y celebró una audiencia pública para solicitar comentarios sobre el borrador del permiso de aire. La División compartió información sobre el proyecto en inglés y español con los gobiernos locales, los departamentos de salud, los lugares de culto, las escuelas, las guarderías y las organizaciones comunitarias. El personal de la división revisó minuciosamente los comentarios recibidos y abordó todos ellos en la revisión final del permiso y en el informe del consejero auditor.

Copias del permiso final, la revisión final del permiso, el informe final sobre justicia ambiental,la solicitud del permiso, el informe del consejero auditor y una hoja informativa de una página sobre el proyecto están disponibles en línea.

Si necesita esta información en español, árabe u otro idioma, llame al 919-609-2189 o envíe un correo electrónico a Guadalupe.jimenez@deq.nc.gov.