Communiqué de Presse

Vantiva confirme son engagement fort en faveur

de la diversité, de l’équité et de l'inclusion :

l’entreprise rejoint l’initiative « CEO Action for Diversity & Inclusion™ » ;

depuis octobre 2023, Vantiva offre une rémunération équivalente aux femmes et aux hommes, avec un écart réduit à seulement 1%.

Paris, le 30 Novembre 2023 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI – anciennement connu sous le nom de Technicolor), un leader technologique mondial fournissant des technologies innovantes aux fournisseurs de services réseau (NSP) qui connectent les consommateurs du monde entier, annonce ce jour que Luis Martinez-Amago, Directeur général du groupe, rejoint le programme CEO Action for Diversity & Inclusion™, aux côtés de plus de 2 400 autres chefs d’entreprises, engagés à faire progresser la diversité et l'inclusion au travail. 1 900 actions concrètes ont déjà été partagées sur la plateforme de l'initiative CEOAction.com .

En participant à cette initiative, Vantiva confirme son engagement à prendre des mesures pour offrir un environnement de travail respectueux des différents points de vue et expériences, et encourageant les salariés à échanger librement sur la diversité et l'inclusion au sein de l’entreprise.

En octobre 2023, Vantiva, société internationale de plus de 5 300 employés, a réduit significativement au fil des années l’écart salarial entre les hommes et les femmes à seulement 1%. Ce résultat reflète l’implication forte de l’entreprise à créer une culture de travail qui offre égalité des chances et équité à tous les employés, quel que soit leur sexe.

Parmi ses actions concrètes prises dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion figurent notamment la création d'un budget dédié à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, accompagné d’une analyse annuelle des salaires pour identifier les déséquilibres salariaux et trouver des solutions pour y remédier. La fixation de fourchettes de salaires pour les nouvelles recrues et les promotions garantissent une rémunération équitable, tandis que l'adoption d'un modèle de travail hybride favorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que l'égalité des opportunités pour tous. Vantiva travaille également à renforcer la parité dans les postes de direction avec notamment, la mise en place de formations pour la progression des carrières.

Pour Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva, « l'acceptation de nos différences est un pilier de la culture et des valeurs de Vantiva, et nous sommes fiers de créer un environnement de travail au sein duquel chaque salarié se sent accueilli et encouragé à être soi-même. Nous sommes convaincus que c'est en bénéficiant d'un tel environnement que chacun peut exploiter pleinement son potentiel. C’est le moteur de l'innovation qui nous a permis de devenir un leader technologique mondial. En joignant nos forces à celles des autres signataires de cette initiative, nous aspirons à être un exemple pour inciter d’autres entreprises à reconnaître l'importance de mettre en place des actions concrètes en faveur de l’inclusion et de la diversité. »

Cette année, l’investissement fort de Vantiva a été salué par les agences EcoVadis et S&P Global, en recevant leurs plus hautes distinctions. EcoVadis, l’une des références mondiales des évaluations RSE, a décerné, pour la deuxième année consécutive, la médaille de platine à Vantiva qui se classe dans le Top 1 % mondial des entreprises évaluées par l’organisme de notation, toutes tailles et tous secteurs confondus. Vantiva a progressé également dans le score S&P Global, et se positionne désormais dans le Top 2 % mondial de sa catégorie (secteur des équipements de communication), contre le Top 10 % en 2022.

À propos de CEO Action for Diversity & Inclusion™

Le CEO Action for Diversity & Inclusion™ est le plus grand programme d'entreprise mené par les PDG pour faire progresser la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail. Rassemblant plus de 2 400 PDG des principales organisations américaines, cet engagement décrit les mesures que les entreprises participantes s'engagent à prendre pour cultiver un lieu de travail où les diverses perspectives et expériences sont accueillies et respectées, où les employés se sentent à l'aise et encouragés à discuter de la diversité et de l'inclusion, et où les meilleures actions connues - et celles qui ont échoué - peuvent être partagées au sein des organisations.

Pour en savoir plus, consultez le site CEOAction.com

