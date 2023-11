La troisième édition de Smart City Expo Doha ouvre ses portes demain

BARCELONE, Espagne, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De mercredi à jeudi, la capitale du Qatar réincarne le centre névralgique de l’innovation urbaine avec l’ouverture de la nouvelle édition de Smart City Expo Doha, le plus important événement de la région en matière d’intelligence urbaine, qui se déroulera au Parc Al Bidda. Pour la troisième année consécutive, Smart City Expo Doha, ci-après « SCE Doha », mobilisera 70 conférenciers locaux et internationaux et rassemblera plus de 80 pays dans le but de favoriser l’innovation et de mettre en valeur les technologies de rupture dédiées au façonnage de l’avenir urbain. Si l’événement se déroule physiquement au Parc Al Bidda, il sera également diffusé en direct sur la plateforme Tomorrow.city .



Organisé par le ministère qatari des communications et des technologies de l’information (ou MCTI), SCE Doha est un événement du Smart City Expo World Congress et de la Fira Barcelona International qui se tiendra du 29 au 30 novembre dans le cadre de l’exposition internationale d’horticulture du Qatar.

Articulée autour du thème « Un monde de données : connecter les hommes et améliorer leur existence », l’exposition SCE Doha mettra en avant le rôle fondamental des données, de la connectivité et de la technologie dans la création de villes plus intelligentes, plus durables et où il fait meilleur vivre, tout en soulignant le potentiel de transformation apporté par les technologies de pointe.

Au cours de l’événement prévu sur deux jours, les 70 conférenciers proposeront plus de vingt séances autour de quatre thèmes principaux : environnements urbains verts, gouvernance numérique, villes cognitives et lieux agréables à vivre. Quelques quarante entreprises et organisations de premier plan, telles que Ooredoo, QNB, MEEZA, Mshreib Properties, Malomatia, Huawei, Deloitte et Google Cloud prendront également part à l’événement. Leur objectif : expliquer, débattre, inspirer et échanger sur leurs connaissances et apporter de nouvelles idées en matière de développement urbain intelligent. Ces acteurs présenteront leurs différents projets, initiatives et solutions en faveur d’un avenir urbain davantage axé sur l’innovation, la durabilité et l’inclusion.

Smart City Expo Doha s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’internationalisation du Smart City Expo World Congress, le principal salon mondial consacré à l’intelligence et aux solutions urbaines, organisé chaque année par la Fira de Barcelona, et dont la 13e édition s’est tenue en novembre dernier. C’est dans cette même optique que des manifestations équivalentes se sont organisées en 2023 en Argentine, au Brésil, en Chine, en Colombie, aux États-Unis, et au Mexique.

