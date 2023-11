Les tendances en matière de collisions entre animaux sauvages et véhicules peuvent orienter les stratégies de prévention au Canada

570 personnes ont été tuées dans des collisions entre des animaux sauvages et des véhicules entre 2000 et 2020.

Environ 7 décès sur 10 (393) sont dus à une collision avec des animaux sauvages.

Dans environ 1 cas sur 3 (177), le conducteur a fait une manœuvre pour éviter une collision avec un animal sauvage.

C'est en Alberta, en Ontario et au Québec que l'on enregistre le plus grand nombre de décès dus à des collisions des animaux sauvages et des véhicules automobiles.

OTTAWA, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) a publié une nouvelle fiche d'information, Les collisions entre véhicules et animaux sauvages au Canada, 2000-2020, rendue possible grâce au parrainage de Desjardins assurance. Elle examine l'ampleur, les caractéristiques et les tendances liées aux collisions mortelles de véhicules à moteur impliquant les collisions avec des animaux sauvages au Canada de 2000 à 2020.

Selon la base de données nationale des décès de la FRBR, 570 personnes ont été tuées dans des collisions entre animaux sauvages et véhicules entre 2000 et 2020. Un peu plus de la moitié de ces décès impliquait des orignaux et près d'un tiers avec des cerfs. Moins d'un dixième concerne d'autres animaux, notamment des bisons, des antilopes, des ours, des renards, des canards, des coyotes, des loups, des mammifères plus petits et des oiseaux.

Les collisions entre la faune sauvage et les véhicules présentent des risques majeurs pour la sécurité des hommes et des animaux, ce qui rend essentielle la collecte et l'interprétation des données sur les collisions entre la faune sauvage et les véhicules. Cette fiche constitue une ressource précieuse, offrant aux chercheurs et aux professionnels, des informations indispensables pour guider la sélection d'approches fondées sur des données probantes afin de rendre les routes plus sûres, de renforcer les stratégies de gestion de la faune sauvage et d'éclairer les décisions relatives à la conception des routes, à l'éducation du public et à l'impact des interventions sur l'environnement.

« En l'absence de données de qualité permettant de comprendre la dynamique des collisions entre la faune et les véhicules, il est extrêmement difficile d'identifier des interventions efficaces et appropriées pour atténuer les risques, » partage Hannah Barrett, chercheuse et coordinatrice de programme à la FRBR. « Avec une meilleure connaissance des facteurs clés contribuant à ces incidents, nous pouvons développer des solutions ciblées qui protègent les usagers de la route et la faune sauvage. »

Sept collisions mortelles sur dix (393) impliquant des animaux sauvages se produisent en été.

C'est en juin (84) et en juillet (87) que l'on enregistre le plus grand nombre de décès.

Seulement une collision sur trois (177) entre la faune et les véhicules a lieu pendant l'automne, bien qu'il s'agisse d'une période de pointe pour la migration des animaux.

L'Alberta représente 22% (124 décès) ;

L'Ontario représente 17% (95 décès) ; et,

Le Québec représente 16% (89 décès).

Ces données démontrent la nécessité de redoubler d'efforts pour prévenir les collisions avec des animaux sauvages. Un tiers des collisions est dû à une manœuvre du conducteur voulant éviter un animal sauvage, ce qui n’est pas une solution efficace, car les mouvements des animaux sauvages sont imprévisibles et cette manœuvre peut également entraîner une collision avec d'autres véhicules ou un objet fixe tel qu'un arbre ou un poteau d'éclairage. Cela suggère que les conducteurs doivent recevoir plus de formation les aidant à adopter des stratégies sûres afin d’éviter ou d’atténuer les risques. En outre, les conducteurs peuvent bénéficier d'une meilleure connaissance des espèces présentes sur leur territoire, en particulier leurs habitats et leurs schémas de migration, afin de mieux anticiper les animaux qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Les informations sur les types d'animaux sauvages impliqués dans les collisions sont essentielles pour guider le choix des mesures d'atténuation et leurs impacts sur la faune sauvage.

« Ces résultats soulignent l'importance de traiter les collisions entre les animaux sauvages et les véhicules comme un aspect critique de la sécurité routière, » déclare Ward Vanlaar, directeur de l'exploitation de la FRBR. « En comprenant les schémas de migration et les facteurs contributifs, nous pouvons travailler à la mise en œuvre de mesures efficaces pour prévenir ces incidents tragiques. »

