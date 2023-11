Sage Construction Management lance des solutions robustes de préconstruction et de gestion de projet

Sage Construction Management enrichit le portefeuille de la construction en nuage de Sage, afin d’inclure des solutions de bout en bout à des fins de projets de construction de toute taille

TORONTO, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), annonce aujourd’hui le lancement de Sage Construction Management au Canada. Sage élargit sa suite en matière de construction infonuagique en y ajoutant des fonctions de préconstruction en nuage et de gestion de projet à son portefeuille de construction à la pointe de l’industrie.



« Sage est fier d’offrir les seules vraies solutions infonuagiques développées pour la construction, dotées de fonctions complètes de bout en bout qui couvrent la préconstruction, les opérations et les finances, » a déclaré Julie Adams, Vice-présidente de Product, Construction and Real Estate, Sage. « Sage est le chef de file de l’industrie à la pointe de l’innovation depuis plus de 50 ans. L’ajout de Sage Construction Management renforce en long et en large le portefeuille de construction de Sage, et comble un besoin de l’industrie en fournissant des solutions exhaustives infonuagiques, qui répondent aux exigences et aux budgets des petits entrepreneurs. De plus, ces solutions évoluent au fur et à mesure que leur entreprise prend de l’expansion ».



Sage Construction Management est développé à des fins de collaboration et de mobilité, afin que les équipes de terrain, de bureau et externes puissent partager les informations de projet en temps réel pour prendre des décisions rapides et judicieuses. La solution est d’ailleurs offerte avec Sage Intacct Construction Financials comme une suite de bout en bout, qui permet aux équipes opérationnelles et financières de se concerter et de collaborer ensemble pour accroître la rentabilité.



« L’industrie de la construction est en plein essor au Canada, afin de répondre à la demande grandissante et aux flux croissants d’investissements dans les secteurs, tels que résidentiel, commercial, industriel et les infrastructures, » a affirmé Mark Hickman, Directeur général de Sage au Canada. « Sage Construction Management est conçu pour satisfaire la demande de plus en plus forte dans l’industrie, afin de gérer les projets de construction de toute taille du début à fin, et ce, de manière sécurisée dans le nuage ».

Sage Construction Management s’occupe de toutes les opérations de projet à partir d’une plateforme, et ce, en tout temps, en tout lieu, et sur tout appareil. En outre, il aide les entreprises à gagner des parts de marché et réalise des projets de manière plus efficace. « En explorant des solutions de gestion de projet, il était évident que cette suite répondait à nos besoins, » a dit Shawn Peterson, agent administratif chez Mid-Atlantic Building Services. « En fait, elle peut nous faire passer de la première proposition du sous-traitant au dernier paiement mobile du client. Par ailleurs, étant donné que tout est inclus dans une seule plateforme, tout le monde peut accéder à ce dont il a besoin sans pour autant entraîner des changements au projet ».



Sage propose également la suite Construction Essentials, qui comporte Sage Construction Management et Sage Intacct Construction Financials, en tant qu’une suite de bout en bout à un tarif avantageux pour les entrepreneurs en expansion. En outre, Sage Construction Management est offert comme solution de préconstruction et de gestion de projet autonome, qui peut facilement s’intégrer à d’autres solutions comptables. Ainsi, les entreprises peuvent choisir la bonne combinaison de solutions qui leur convient le mieux.

Contact des médias

Monique Daniel

Sage

monique.daniel@sage.com

(905) 781-0758



À propos de Sage



Sage vise à éliminer les obstacles, afin que les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables puissent prospérer. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et paie pour faciliter l’exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d’affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L’élimination des obstacles nous permet d’utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous à sage.com/en-ca/



À propos de Sage Construction Management



Depuis plus de 50 ans, les entreprises de construction se sont tournées vers Sage pour répondre à leurs besoins en finance, préconstruction et gestion de la production. Comptant plus de 50 000 clients et fort du plus grand réseau de partenaires dans l’industrie, Sage est d’ailleurs reconnu pour être le fournisseur le plus fiable en logiciel de gestion d’entreprise innovant et digne de confiance. Que vous soyez un petit entrepreneur en immeuble résidentiel ou un important entrepreneur en bâtiments commerciaux, vous pouvez être assuré que Sage a la bonne solution pour vous.

Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à Sage Construction Management Software | Sage Canada