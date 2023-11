La FCF demande aux Canadiens et Canadiennes de donner pour la faune

OTTAWA, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Demain est Mardi je donne, et vous aurez la chance de tripler votre impact pour la conservation en faisant un don à la Fédération canadienne de la faune (FCF).



« Soutenez notre famille faunique avec vos dons en sachant qu'ils serviront à aider les petites chauves-souris brunes, les papillons monarques, les tortues peintes, les baleines noires de l'Atlantique Nord et tant d'autres espèces », exprime Rick Bates, DG de la FCF.

À l’occasion de Mardi je donne, les dons seront triplés dans le cadre d’une campagne de dons jumelés pour aider à adresser les enjeux reliés à la conservation de la faune.

Nos animaux marins sont toujours en détresse en raison des collisions avec les navires et de l’enchevêtrement dans les cordages d’équipement de pêche.

Plus de 40 % des invertébrés pollinisateurs du monde sont menacés de disparition. C'est une mauvaise nouvelle, car près de 90 % des espèces de plantes à fleurs du monde entier dépendent, du moins en partie, du transfert du pollen par la faune.

Les huit espèces de tortues d’eau douce du Canada sont en péril.



En plus de la promotion Mardi je donne, il y existe plusieurs autres occasions de faire un don de charité à la FCF.

Votre don viendra directement aider notre famille faunique par l’entremise de solutions comme :

Le programme relatif aux emprises pour les pollinisateurs pour aider le monarque et plein d’autres pollinisateurs.

Notre initiative jeunesse que l’on espère offrir dans encore plus de villes du Canada. Des centaines d'ados ont déjà investi des milliers d'heures de bénévolat dans la conservation.

La Base de données sur les obstacles aquatiques du Canada, un outil interactif qui établit la carte des obstacles aux espèces aquatiques dans tous nos cours d'eau, dont on veut accroitre l’utilisation!



Pour de plus amples renseignements et pour faire un don, visitez Faitesundonpourlafaune.ca.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et l’environnement, en agissant pour conserver et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

Coordonnées :

media@cwf-fcf.org

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/244d4a1c-7791-4a65-9cd7-c0bec1ff1b40/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2f7c93f-c85a-47e4-94ff-b84cde4bd30d/fr