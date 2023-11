Nord de la Côte d’Ivoire: comment éradiquer la menace jihadiste ? (événement en ligne, 23 novembre 2023)

(English version below)

Au cours de cette discussion, nous aborderons la vulnérabilité de la région face aux incursions jihadistes, les mesures exemplaires prises par le gouvernement, ainsi que les opportunités et les défis pour la stabilité et le développement en Côte d’Ivoire et dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest.

Panelists:

Pauline Bax, Directrice adjointe du programme Afrique, Crisis Group

Dr Grace Kpohazounde, Conseillère paix et développement, Bureau du coordonnateur résident, Nations unies, Côte d’Ivoire

Dr Arthur Banga, Spécialiste des questions de défense en Afrique, enseignant/chercheur, Côte d’Ivoire

Prof Kimou Assi José Carlos, Directeur adjoint, Cellule d’analyse des politiques économiques du Cires (CAPEC), Côte d’Ivoire

Moderator:

Abel Akara Ticha, Chargé de communication principal du program Afrique, Crisis Group

English - Northern Côte d’Ivoire: Keeping the jihadist threat at bay

We will address the region’s vulnerability to jihadist incursions, the exemplary measures taken by the government, and the opportunities and challenges for stability and development in Côte d’Ivoire and the coastal countries of West Africa.

Panelists:

Pauline Bax, Deputy Programme Director, Africa, Crisis Group

Dr Grace Kpohazounde, Peace and Development Advisor, Office of the Resident Coordinator, United Nations, Côte d’Ivoire

Dr Arthur Banga, Specialist in African defence issues, Lecturer/Researcher, Côte d’Ivoire

Prof Kimou Assi José Carlos, Deputy Director, Cellule d’Analyse des Politiques Économiques du Cires (CAPEC), Côte d’Ivoire

Moderator:

Abel Akara Ticha, Senior Communications Officer, Africa, Crisis Group