HPQ Silicium inc. : Clôture définitive du financement

MONTRÉAL, 24 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium, a le plaisir d’informer ses actionnaires qu’elle a clôturé le financement de son placement privé sans courtier annoncé le 16 octobre 2023. En plus des 1 225 500 unités annoncées le 16 novembre 2023, la Société annonce la clôture de 981 818 unités supplémentaires au prix de 0,275 $ l’unité pour un produit brut de 269 999,94 $, portant le montant total levé à 607 012,44 $ et le nombre total d’unités émises à 2 207 318.



« Réussir à lever plus de 600 000 $ avec une prime de près de 9 % au marché, dans des conditions de marché loin d’être idéales, est une autre démonstration de l’intérêt pour la proposition de valeur de HPQ, » a déclaré M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc.

Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la Société au prix d'exercice de 0,30 $ pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement sera assujettie à une période de conservation obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du placement.

Dans le cadre du placement, Stephen Avenues Securities Inc. de Toronto, en Ontario, a reçu une commission en espèces égale à 9 075 $ et la société leur a émis 33 000 bons de souscription de courtier et Research Capital de Toronto, en Ontario, a reçu une commission en espèces égale à 1 500 $ et la société leur a émis 5 454 bons de souscription de courtier. Chaque bon de souscription du courtier permettra au courtier d'acquérir une action ordinaire de la société au prix de 0,30 $ par action pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les quatre (4) piliers et objectifs suivants :

Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.



Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.



Devenir un producteur de matériaux d’anodes à base de silicium de haute pureté (3N & 4N) de taille micrométrique avec l’aide de NOVACIUM SAS.



Développement d’un procédé modulaire et compact pour la production sur demande d’hydrogène par hydrolyse du silicium et d’autres matériaux.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

