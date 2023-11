COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 24 novembre 2023 N° 05 – 2023

Nominations au sein de SCOR Investment Partners

SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du Groupe SCOR, annonce aujourd’hui des nominations au sein de son équipe dirigeante, afin de soutenir la prochaine étape de son développement et d’accélérer la croissance de son activité de gestion pour compte de tiers.

Louis Bourrousse est nommé au poste de Directeur général de SCOR Investment Partners (Chief Executive Officer). Il était précédemment Directeur du Développement (Head of Business Development) et Directeur général délégué. Il succède à Fabrice Rossary qui quitte la société pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Alexandre Jaeglé, précédemment Responsable des Ventes (Head of Sales), succède à Louis Bourrousse au poste de Directeur du Développement (Head of Business Development) et aura la responsabilité de l’ensemble des fonctions commerciales et marketing de la société de gestion.

Placé sous la responsabilité de Louis Bourrousse, le comité de direction de SCOR Investment Partners est composé de Benjamin Ayache (Chief Operating Officer), Alexandre Jaeglé (Head of Business Development), Thibaut Lameyse (Secrétaire général), Marie-Suzanne Mazelier (Chief Investment Officer et Directrice générale déléguée) et Eric Talleux (Chief Risk Officer et Directeur général délégué).

François de Varenne, Directeur financier et Directeur général adjoint de SCOR, déclare : « Ces nominations, qui sont toutes des promotions internes, attestent de la profondeur du réservoir de talents que nous avons constitué chez SCOR Investment Partners. Nous avons développé avec succès notre activité de gestion pour compte de tiers ces dernières années. Notre ambition, qui vise à accélérer ce développement, est pleinement soutenue par le Groupe SCOR, qui l’a exprimé lors de la publication de son plan stratégique « Forward 2026 » en septembre 2023. J’ai toute confiance en Louis et la nouvelle équipe de direction pour guider SCOR Investment Partners dans cette nouvelle étape. »

Ces changements seront effectifs à réception des autorisations réglementaires.

Biographies

Louis Bourrousse rejoint SCOR en 2013 en tant que Head of Strategy & Development pour SCOR Global Investments et est ensuite promu Head of Strategic Planning & Investments en 2017 puis Head of Investment Business Performance en 2019. En novembre 2021, il est nommé Head of Business Development et membre du Directoire de SCOR Investment Partners et prend la responsabilité des activités de vente et marketing.

Il a débuté sa carrière en 2006 en tant que banquier d’affaires spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, chez Oddo BHF et chez Nomura.

Louis est diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’ENSAE ParisTech avec une spécialisation en Finance.

Alexandre Jaeglé rejoint SCOR Investment Partners en juillet 2013 en tant que responsable commercial international en charge du Benelux et de l’Europe du Nord, puis responsable du développement commercial sur la zone Euro. En janvier 2022, il est nommé Head of Sales.

Avant de rejoindre SCOR Investment Partners, il a passé cinq ans chez Groupama Asset Management. Il a débuté sa carrière en 1998 chez BNP Paribas Asset Management.

Alexandre est diplômé Sup de Co de l’Ecole de commerce Reims Management School.

- Fin -

Pour de plus amples informations, contactez Anne-Laure Mugnier, Head of Marketing & Communications, +33 1 58 44 84 53, amugnier@scor.com

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 7,3 milliards à fin septembre 2023. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 19,8 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

