Le groupe Betoobe-Connexing renforce son équipe de management

Betoobe, éditeur français de solutions de gestion du cycle de vie des flottes mobiles d’entreprise, annonce la nomination de Mélodie BEDOS au poste de Directrice Administrative et Financière et de Directrice des Ressources Humaines. Cette arrivée s’inscrit dans un contexte de très forte accélération et de transformation pour l’entreprise qui a notamment procédé en moins de deux ans à deux opérations de croissance externe d’envergure.

Dans le cadre de sa mission, elle participe au développement stratégique du groupe via un pilotage financier garant de la performance financière de l’entreprise et du respect des règlementations comptables et fiscales. De plus, elle devra définir, piloter et déployer la politique ressources humaines, englobant le recrutement, la formation, la gestion de la paie ou encore la marque employeur. Enfin, par son expérience, elle accompagnera Betoobe dans son plan de croissance à l’international. Membre du Comité de Direction, elle participe donc aux décisions stratégiques et est rattachée à la Présidence et à la Direction Générale.

Mélodie BEDOS, DAF et DRH du groupe Betoobe - Connexing « Betoobe a su déployer en quelques années une stratégie pertinente qui lui permet désormais de se positionner comme l’un des principaux acteurs de son marché en France. Nous allons poursuivre notre dynamique et accélérer en Europe, notamment via le récent rachat de Connexing. Je suis fière de participer à cette aventure entrepreneuriale et d’apporter ma contribution pour faire évoluer notre gouvernance RH et financière. Partenaires du développement de l’entreprise, la finance et la RH sont des éléments clés pour mener à bien notre plan stratégique ces prochaines années. »