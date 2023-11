HIX.AI Lancia HIX Bypass, Una Potente Tecnologia di Bypass del Rilevamento AI

SINGAPORE, November 23, 2023 / EINPresswire.com / -- HIX.AI , una società di software che offre il principale copilota di scrittura IA tutto-in-uno, è stata lanciata oggi HIX Bypass . Questo strumento basato sul web consente agli utenti di riscrivere i propri contenuti generati dall'intelligenza artificiale in modo da ignorare il rilevamento dell'intelligenza artificiale di tutti i principali rilevatori, inclusi ZeroGPT , Winston AI, Content at Scale.“HIX Bypass rappresenta una svolta per chiunque utilizzi testi generati dall’intelligenza artificiale. Farà in modo che ottengano senza sforzo una scrittura dell’intelligenza artificiale non rilevabile e non dovranno preoccuparsi del software di rilevamento dell’intelligenza artificiale”, afferma Camille Sawyer, CEO di HIX.AI.Sul mercato sono disponibili diversi dispositivi per la rimozione del rilevamento dell'intelligenza artificiale, ma molti di essi non riescono a bypassare il rilevamento dell'intelligenza artificiale perché riscrivono semplicemente il contenuto. Ciò può significare che il testo sarà ancora rilevabile e potrebbe perdere qualità e significato originale. Nel frattempo, HIX Bypass sfrutta una tecnologia di umanizzazione all’avanguardia per mantenere la qualità dei contenuti e garantire che i rilevatori di intelligenza artificiale vengano aggirati.L'interfaccia utente di HIX Bypass è stata curata per consentire agli utenti di bypassare il rilevamento IA nel modo più semplice possibile. Gli utenti inseriscono semplicemente il testo generato dall'intelligenza artificiale nello strumento e possono avviare il processo di umanizzazione con un clic. Una volta completato il processo, gli utenti avranno una scrittura IA completamente non rilevabile.Inoltre, HIX Bypass aiuta a bypassare il rilevamento dell'intelligenza artificiale preservando comunque la qualità della scrittura. HIX.AI garantisce che il significato originale del testo venga preservato e gli utenti non dovranno apportare modifiche per assicurarsi che il loro contenuto trasmetta il messaggio desiderato. Ciò garantisce che l'utente possa sempre creare testi IA non rilevabili che si adattino perfettamente allo scopo della creazione del contenuto.HIX Bypass è compatibile con qualsiasi contenuto generato dall'intelligenza artificiale. Se il contenuto è stato scritto con l'assistenza di ChatGPT, GPT-4 o Bard, i rilevatori AI possono essere aggirati. Questo vale anche indipendentemente dall'argomento di cui è scritto il contenuto.È noto che l'uso di strumenti di rilevamento anti-AI come HIX Bypass è utile anche per la SEO del tuo sito web. I testi AI umanizzati da HIX Bypass evitano facilmente le sanzioni dei motori di ricerca e ti danno maggiori possibilità di mantenere il posizionamento SEO dei tuoi contenuti generati dall’intelligenza artificiale.HIX Bypass ha un numero elevato di casi d'uso e attirerà un pubblico diversificato. I casi d'uso principali includono la creazione di contenuti per blog, siti web e social media, la scrittura di saggi o report, la creazione di testi di marketing e la scrittura creativa come poesie, storie e sceneggiature.Come si vede dalle funzionalità sopra descritte, HIX Bypass è ben lungi dall'essere semplicemente un altro bypass AI in un mercato già affollato. È unico ed è destinato a ridefinire il rilevamento dell'IA bypassando il gioco sfruttando la potenza della sua tecnologia di scrittura AI non rilevabile per bypassare contemporaneamente il rilevamento dell'IA e migliorare la qualità complessiva del contenuto scritto.Per saperne di più sulle funzionalità di HIX Bypass e provarlo, visita: https://hix.ai/it/bypass-ai-detection/