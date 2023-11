HIX.AI Lance HIX Bypass, Une Puissante Technologie de Contournement de Détection de l'IA

SINGAPORE, November 23, 2023 / EINPresswire.com / -- HIX.AI , société de logiciels proposant le premier copilote d'écriture d'IA tout-en-un, a lancé aujourd'hui HIX Bypass . Cet outil web permet aux utilisateurs de réécrire leur contenu généré par l'IA afin qu'il contourne la détection par l'IA de tous les principaux détecteurs, y compris ZéroGPT , Winston IA, et Content at Scale.HIX Bypass change la donne pour tous ceux qui utilisent du texte généré par l'IA. Cela garantira qu’ils obtiennent une écriture d’IA indétectable sans effort et n’auront pas à se soucier du logiciel de détection d’IA », déclare Camille Sawyer, PDG de HIX.AI.Il existe plusieurs outils pour supprimer la détection d'IA sur le marché, mais beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à contourner la détection d'IA car ils réécrivent simplement le contenu. Cela peut signifier que le texte sera toujours détectable et perdra en qualité et en sens original. Pendant ce temps, HIX Bypass exploite une technologie d’humanisation de pointe pour conserver la qualité du contenu et garantir que les détecteurs d’IA seront contournés.L'interface utilisateur de HIX Bypass a été conçue pour permettre aux utilisateurs de contourner la détection de l'IA aussi facilement que possible. Les utilisateurs saisissent simplement leur texte généré par l'IA dans l'outil et peuvent démarrer le processus d'humanisation en un seul clic. Une fois le processus terminé, les utilisateurs disposeront d’une écriture IA totalement indétectable.De plus, HIX Bypass permet de contourner la détection de l'IA tout en préservant la qualité de l'écriture. HIX.AI garantit que le sens original du texte est préservé et les utilisateurs n'auront pas besoin d'apporter de modifications pour s'assurer que leur contenu transmet les messages qu'ils souhaitent. Cela garantit que l'utilisateur peut toujours créer une écriture d'IA indétectable qui correspond parfaitement à l'objectif de sa création de contenu.HIX Bypass est compatible avec tout contenu généré par l'IA. Que le contenu ait été rédigé avec l'aide de ChatGPT, GPT-4 ou Bard, les détecteurs d'IA peuvent être contournés. C’est également le cas, quel que soit le sujet sur lequel le contenu est écrit.L’utilisation d’outils de détection anti-IA comme HIX Bypass est également connue pour être utile pour le référencement de votre site web. Les textes IA humanisés par HIX Bypass permettent d'éviter plus facilement les pénalités des moteurs de recherche. Et cela vous donne plus de chances de maintenir le classement SEO de votre contenu généré par l’IA.HIX Bypass a un grand nombre de cas d'utilisation et attirera différents utilisateurs. Les principaux cas d'utilisation incluent la création de contenu pour les blogs, les sites web et les réseaux sociaux, la rédaction d'essais ou de rapports, la création de textes marketing et l'écriture créative telle que des poèmes, des histoires et des scripts.Comme le montrent les fonctionnalités décrites ci-dessus, HIX Bypass est loin d’être un simple contourneur d’IA sur un marché déjà encombré. Il est unique et devrait redéfinir le jeu de contournement de la détection de l'IA en exploitant la puissance de sa technologie d'écriture d'IA indétectable pour contourner simultanément la détection de l'IA et améliorer la qualité globale du contenu écrit.Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de HIX Bypass et l’essayer, visitez : https://hix.ai/fr/bypass-ai-detection/