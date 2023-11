Conagra Brands Canada présente la richesse de la gastronomie italienne à domicile avec les repas à la poêle surgelés Bertolli(MC)

TORONTO, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les consommateurs canadiens accordent leur confiance à la riche histoire de BertolliMC empreinte de traditions et de saveurs italiennes de la plus grande qualité depuis plus de 150 ans déjà. Aujourd’hui, Conagra Brands Canada, Inc. (NYSE: CAG ) offre la possibilité de goûter à cette histoire à travers les repas à la poêle surgelés BertolliMC, un véritable délice pour les papilles comme au restaurant italien.



Les repas à la poêle surgelés BertolliMC sont des créations de pâtes alimentaires riches en saveurs gourmandes, traditionnelles et authentiques, composées de vrais ingrédients simples comme de l’ail sauté et des sauces longuement mijotées.

Rapides et faciles à préparer en moins de 12 minutes, ces repas sont le choix idéal si l’envie vous prend de réaliser un repas maison comme au restaurant italien. Les repas à la poêle surgelés BertolliMC sont parfaits pour deux personnes, que ce soit à l’occasion d’un tête-à-tête en amoureux ou pour donner un véritable goût de l’Italie à un repas de tous les jours à la maison, avec un minimum d’effort et de casserole. Il suffit de verser le tout dans une poêle, de le cuire et en peu de temps, un somptueux repas vous attend.

La gamme de repas à la poêle surgelés BertolliMC comprend :

Poulet à la florentine et farfalle (624 g)

Rigatoni et saucisse italienne (624 g)

Poulet carbonara (624 g)

Poulet Alfredo et penne (624 g)

Fettuccine Alfredo au brocoli et au poulet (624 g)



« Avec le rythme effréné de la vie moderne, le temps consacré à la cuisine semble diminuer mais pas notre intérêt pour des saveurs riches et authentiques, de dire Arsalan Ahmed, chef de marque chez Conagra Brands Canada. En présentant les repas à la poêle surgelés BertolliMC, nous espérons offrir aux consommateurs canadiens une expérience gastronomique agréable à la maison et un moment de convivialité inoubliable à table, quel que soit le contexte. »

Les repas à la poêle surgelés BertolliMC sont offerts dans la section des surgelés des principaux supermarchés canadiens, notamment Sobey’s, Longo’s, Walmart et Metro.

À propos de Conagra Brands

Conagra Brands, Inc. (NYSE : CAG), dont le siège social se trouve à Chicago et les bureaux canadiens à Mississauga, est l’une des plus importantes sociétés productrices de produits alimentaires de marque en Amérique du Nord. Guidée par un esprit entrepreneurial, Conagra Brands combine un riche héritage de production d’excellents produits alimentaires avec un accent particulier sur l’innovation. Le portefeuille de l’entreprise évolue de manière à satisfaire les préférences alimentaires changeantes des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, comme Orville Redenbacher’s®, Marie Callender’s®, Hunt’s®, Healthy Choice®, Slim Jim®, POGO® et VH®, ainsi que les marques émergentes comme Angie’s® BOOMCHICKAPOP®, Earth Balance®, et Gardein® offrent des produits pour toute occasion. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.conagrabrands.ca .

Pour un complément d’information, veuillez communiquer avec :

Sarah El-Bakri

Harbinger

selbakri@harbingerideas.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/753c9655-81fa-416d-8491-730967be8a79/fr