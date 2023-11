Communiqué de presse

Eviden et Microsoft collaborent pour aider les clients à tirer profit du cloud Microsoft et de l'IA générative

Eviden combine son expertise en matière de Machine Learning et d'intelligence artificielle (IA) avec le service Azure OpenAI

Paris, France – Le 22 novembre 2023 – Eviden, la ligne d’activité du groupe Atos leader dans le digital, le big data, le cloud et la sécurité, s’associe avec Microsoft pour aider les clients, de divers secteurs, à migrer vers le cloud, et faciliter leur utilisation du service Azure OpenAI.

Un partenariat centré sur l'IA

Eviden s’appuiera sur son expertise en matière de Machine Learning et d'IA, combinée au service OpenAI d’Azure, pour accélérer leurs commercialisations communes et renforcer les solutions industrielles d'Eviden basées sur l'IA.

Tirer parti de CoPilot

En tant que partenaire de confiance de Microsoft, avec son équipe d'experts et ses solutions de déploiement avancé, Eviden permet aux entreprises d'exploiter pleinement le potentiel de Microsoft 365 Copilot. Eviden s’appuiera sur la méthodologie de Microsoft en matière d’adoption de l’IA pour aider les entreprises à optimiser les données grâce à l'évaluation d'experts, à l'identification des lacunes et à la mise en œuvre des meilleures pratiques. Cela permet la création de contenu de haute qualité, la recherche d'informations pertinentes et une collaboration efficace alimentée par l'IA avec Microsoft 365 Copilot.

Accélérer l’adoption de l’IA générative par les entreprises

Le programme d’accélération sur l’IA générative d’Eviden (Generative AI Acceleration Program) aide les entreprises et les organisations à exploiter, à leur échelle l’IA générative en toute confiance et tirer parti de la puissance de cette technologie. Avec un positionnement unique en Europe qui couvre toute la chaine de l’IA, des supercalculateurs (#1 en Europe et #3 au niveau mondial1) au cloud hybride et au edge, Eviden apporte une expertise et une expérience inégalées dans son offre combinée de services, de solutions logicielles et d’équipements matériels.

Avec plus de 19 500 experts du cloud hybride, Eviden fournit des conseils fiables sur Azure et les principales plateformes de données (Databricks, SnowFlake) pour permettre aux utilisateurs d’industrialiser et de mettre à l'échelle leurs applications d’IA générative et ainsi en faire des solutions robustes grâce à des modèles d’IA générative sur mesure.

Microsoft et Eviden investiront dans le développement et la livraison de solutions d’IA générative pour favoriser leur adoption par les clients, en s'appuyant sur le programme d’accélération de l’IA générative d’Eviden, et sur les 8 000 experts en données et en IA du groupe, présents en Amérique du Nord, dans la région EMEA et dans la région APAC.

Une propriété intellectuelle et des accélérateurs uniques

L'expérience et l'expertise d'Eviden, combinées à ses accélérateurs et marques - tels que Knowledge Pilot et Azure OpenAI Launchpad - qui font partie d'une gamme complète d'accélérateurs de son programme d'accélération de l'IA générative, aideront les organisations à adopter des technologies d’IA générative avec des technologies cloud-natives.

Eviden Knowledge Pilot est un outil de recherche de connaissances alimenté par l'IA qui s'intègre aux référentiels de connaissances existants et augmente la productivité de 30%. Il agit comme un assistant qui fournit des guides personnalisés étape par étape et des réponses perspicaces, favorisant la transparence et renforçant la confiance, révolutionnant l'approche du support et établissant de nouvelles normes en matière de satisfaction du client.

Azure OpenAI Launchpad offre une transparence open-source et une technologie évolutive et prêt à l’emploi pour développer facilement des applications basées sur l'IA. Cette offre s'adresse aux ingénieurs logiciels qui utilisent l'IA générative et les grands modèles de langage (LLM). Conçue pour simplifier l'intégration, cette application est robuste, sécurisée et prête à être déployée dans n’importe quelle entreprise.

Stew Gibson, SVP, Directeur des systèmes d’information chez USI Insurance Services a déclaré : « Notre collaboration avec Eviden au cours des quatre derniers mois nous a aidé à affiner notre stratégie en matière d’IA générative, à identifier les compétences clés et à préparer le terrain dans Azure pour construire notre prochaine génération d'applications basées sur l’IA générative. »

« Ensemble, Eviden et Microsoft permettent aux organisations d'en faire plus grâce à l'IA », a déclaré Kelly Rogan, CVP des intégrateurs de systèmes mondiaux et partenaire consultatif de Microsoft. « Avec les offres et les capacités de la solution d’IA générative d'Eviden et Azure OpenAI, nous pouvons aider nos clients à transformer leurs activités avec des solutions numériques centrées sur les données et sécurisées. »

Michael Liebow, Responsable de l’activité cloud d’Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « À une époque où l'innovation est primordiale, de plus en plus d'organisations cherchent à exploiter la puissance de l'IA générative dans leur stratégie cloud. En collaboration avec Microsoft, nous fournissons à nos clients de nouvelles solutions avancées qui leur permettront justement d'atteindre cet objectif et de favoriser la transformation de l'entreprise. »

Laura Fau – laura.fau@atos.net – +33 (0) 6 73 64 04 18

1 Segment >10m USD. Hyperion, May 2022.

2Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2023

