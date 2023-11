NanoXplore dévoile un procédé à sec à grande échelle pour la fabrication de graphène : une amélioration de la compétitivité et de la mise à l’échelle

MONTRÉAL, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), un chef de file mondial du graphène, est fière d’annoncer une intéressante réalisation dans le domaine de l'exfoliation du graphite avec le développement réussi d'un nouveau procédé de fabrication à sec de graphène.



Le processus à sec se concentre sur une technologie d’exfoliation avancée avec des médias innovants qui permettent une exfoliation à haut rendement sans l’introduction d’impuretés.

La combinaison du solide portefeuille de propriété intellectuelle de NanoXplore et de l'acquisition stratégique des brevets de XG Sciences a permis cette avancée significative dans la production de graphène. L’amalgame de huit brevets différents enregistrés et/ou accordés en Australie, au Canada, aux États-Unis, à Taiwan, en Chine et en Corée du Sud, avec les connaissances et l'expérience de NanoXplore, permettent d'obtenir un graphène offrant un mélange sans précédent de performances et de rentabilité. La recherche et le développement liés à ce procédé ont débuté il y a dix ans avec un investissement de près de 40 millions de dollars, à ce jour, par NanoXplore et XG Sciences.

Le nouveau procédé de fabrication à sec de graphène de NanoXplore présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles d'exfoliation liquide. En termes de dépenses en capital, le processus de fabrication à sec offre une réduction de près de 50 % par rapport au processus d'exfoliation liquide. Selon l'estimation actuelle de la Société, une capacité nette de 8 000 tonnes métriques ne nécessite que 20 M$ de dépenses en capital, avec un quart de la superficie actuelle requise par opposition au processus d'exfoliation liquide. NanoXplore a retenu des fournisseurs clés, garantissant une chaîne d'approvisionnement robuste pour les principaux équipements. L'approvisionnement en équipements est rationalisé grâce à des solutions prêtes à l'emploi, avec un délai de livraison estimé de 8 à 12 mois. La Société prévoit commencer à acheter les équipements au cours de l'année civile 2024.

Le nouveau procédé de fabrication à sec de graphène de NanoXplore pourrait amener la Société à une parité de coût avec les additifs de carbone traditionnels tels que le noir de carbone. La réduction des coûts résulte principalement de l'utilisation de graphite de basse qualité (issu du processus de production d'anodes de graphite) comme matière première. De plus, la mise à l’échelle de ce procédé est grandement facilitée et il fonctionne sur une base continue, rationalisant ainsi l'efficacité de la production. La capacité de traitement supérieure et les performances à long terme du graphène produit à sec offrent aux investisseurs une proposition plus attrayante et élargiront le marché global adressable de la Société et accéléreront l'adoption commerciale du graphène.

Avec des brevets déjà accordés, cette technologie exclusive améliore de 20 % certaines propriétés physiques clés des polymères par rapport aux produits existants pour des applications nécessitant des exigences de longévité supérieures à 20 ans. Cette technologie trouve des applications potentielles dans les batteries et les composites légers, renforçant ainsi son attrait dans les industries de pointe. Ce nouveau procédé de fabrication ouvre également la porte à une myriade d'applications, notamment les tuyaux en plastique, les géosynthétiques, les plastiques recyclés, le béton, les fluides de forage et les mousses isolantes, entre autres.

Le nouveau procédé de fabrication à sec marque un changement de paradigme, réduisant considérablement l'empreinte environnementale associée aux méthodes traditionnelles d'exfoliation du graphite. Ce nouveau procédé répond aux préoccupations environnementales associées à l'utilisation de l'eau, en éliminant les étapes de lavage et de séchage qui contribuent à l'augmentation des coûts et de l'impact environnemental.

Le président et chef de la direction de NanoXplore, Soroush Nazarpour, a exprimé son enthousiasme face à cette percée, déclarant : « Le dévouement de notre équipe envers l'innovation et la durabilité a conduit à cette réalisation remarquable. Le processus de fabrication à sec souligne non seulement notre engagement envers la gestion de l'environnement, mais renforce également la position de NanoXplore en tant que leader dans le domaine de la gestion de l'environnement, des solutions de graphène rentables et de hautes performances. Cette avancée technologique renforce l'engagement de NanoXplore à repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine de la technologie du carbone et réaffirme son rôle de pionnier de l'industrie. »

À propos de NanoXplore

NanoXplore est une société de graphène, fabricant et fournisseur de poudre de graphène en grand volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. En outre, la société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés améliorés au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion améliorées au silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage sur réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (ensemble, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune garantie ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes se révéleront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de déclarations qui incluent des expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévoir », « futur », « orientation », « peut », « prédire », « projeter », « devrait », « stratégie », « cibler » », « volonté » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie des performances futures et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et facteurs de risque pertinents énoncés dans le rapport de gestion annuel le plus récent de NanoXplore déposé sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement de toute projection de résultats futurs exprimée ou sous-entendue par ces informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, entre autres, la situation incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d'événements ultérieurs ou autrement.

Les déclarations prospectives reflètent les convictions, attentes et hypothèses actuelles de la direction et sont basées sur les informations dont dispose actuellement la direction. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car rien ne garantit que les circonstances, résultats ou résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives se produiront ou que les plans, intentions ou attentes sur lesquels reposent les déclarations prospectives. -les déclarations prospectives sur lesquelles se baseront se produiront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pedro Azevedo

Directeur financier

pedro.azevedo@nanoxplore.ca

Tél. : 1 438 476-1973