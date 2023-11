Le projet « Communautés en mouvement » de Kia continue d’inspirer un changement positif au sein des communautés canadiennes

Enseignante d’anglais, Marina tient des ateliers de langue organisés par le Fond Parkland pour les familles ukrainiennes, rendu possible par le projet « Communautés en mouvement » de Kia. Photo : Elaine Fancy

Maintenant dans sa deuxième année, le projet aide activement les Canadiens dans l’ensemble du pays

TORONTO, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet « Communautés en mouvement » est une initiative locale transformatrice qui, en partenariat avec Fondations communautaires du Canada, aide sept organismes à but non lucratif locaux. Depuis deux ans, il soutient les projets innovants qui favorisent l’inclusivité, le mouvement et un changement positif au sein des communautés du pays.

Lancé en 2022, ce projet contribue, à hauteur de 1,4 million de dollars sur quatre ans, à financer des programmes favorisant le bien-être social, économique et environnemental. Son succès continu souligne l’engagement sans faille de Kia Canada à créer un avenir où chaque personne puisse s’épanouir.

« Toute l’équipe de Kia est ravie de l’impact transformateur que ces initiatives ont sur le pays, » déclare M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Les organismes caritatifs impliqués dans le projet « Communautés en mouvement » de Kia sont actifs pour diverses causes. Leur travail acharné à combler les besoins spécifiques de leurs communautés est l’expression même de l’inclusivité et prouve qu’un changement positif peut être apporté au niveau local. »

Les organismes récipiendaires en 2023 ont déjà mis en œuvre des changements importants dans leurs communautés. Voici quelques réussites rendues possibles par le financement de cette année :

Association multiculturelle du Comté de Charlotte Inc., Projet « Charlotte County relie les cultures », St. George, N.-B.

Des événements et des ateliers communautaires ont été menés pour mieux intégrer les nouveaux arrivants à leurs communautés rurales du comté de Charlotte County.



Neighbourhood Works Inc., Projet « Lancement des jeunes », St. Stephen, N.-B.

L’organisme aide les jeunes défavorisés du Nouveau-Brunswick à surmonter les obstacles qu’ils rencontrent, comme les logements instables, l’insécurité alimentaire et la dépendance, et atteindre leurs objectifs en matière d’éducation et/ou d’emploi.



Centre multiethnique de Québec, Se parler et se comprendre pour tous, Québec, QC.

Le Centre donne aux familles immigrées des ressources et des outils indispensables, y compris des cours de langue française, pour les aider à s’installer au Québec.



Association des Canadiens caribéens d’Halton, Trouver la liberté au 16e, Oakville, ON.

L’association a créé le documentaire « Trouver la liberté au 16e » qui a récemment gagné le Prix du public – Film international lors du Festival international du cinéma Noir de Baltimore. Approfondissant l’histoire riche des peuples venant d’Afrique qui se sont installés autour du port d’Oakville, ce documentaire a permis d’offrir aux jeunes une compréhension profonde de leur héritage.



Réseau environnemental d’Halton, Génération verte, Oakville, ON.

L’organisme soutient la 5e conférence annuelle de la Génération verte du 25 novembre 2023, une conférence qui rassemble les étudiant·es de la région de Halton, afin de trouver des solutions pour lutter contre le changement climatique.



Centre et musée des arts populaires ukrainiens Inc. (UFACM), Fonds Parkland pour les familles ukrainiennes : Projet de l’éducation à l’emploi, Dauphin, MB.

Le Fonds a aidé 45 familles ukrainiennes à trouver un logement et un emploi, et à s’installer dans leur nouvelle communauté de Dauphin, au Manitoba.



Nation Squamish Nation – Opérations de la vallée Squamish, Projet « Jardin dans la vallée » S k w x wú7mesh Úxwumixw, Squamish, C.-B.

Grâce à des boîtes pour jardiner et au soutien des aînés et des jardiniers de la communauté locale, cette initiative apprend aux familles et aux jeunes l’art de la culture, la préservation et la préparation des aliments.



